Директор НАБУ Артем Сытник отреагировал на решение Печерского райсуда передать расследование дела о хищении имущества Нацгвардии к Государственному бюро расследований. В этом деле фигурирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Более того, дело в отношении судей ОАСК также могут передать в ГБР.

Реакция Сытника на решение суда передать в ГБР дело, в котором фигурирует Татаров

Как отметил Сытник в комментарии ZN.UA, соответствующее решение принял судья Печерского райсуда Сергей Вовк. По словам директора НАБУ, таким образом суд вмешивается в дискреционные полномочия (решение вопроса на усмотрение) генерального прокурора.

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В Печерском суде оспаривали подследственность дела в отношении судей ОАСК и по делу министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. По делу Злочевского адвокаты отозвали свою жалобу на изменение подследственности, а дело судей может быть передано в ГБР,

– сообщил Сытник.

Он отмечает, что в конце концов адвокат Вовка (председателя ОАСК Павла Вовка) просто идет в суд и требует забрать дело у НАБУ. А такой шаг аргументирует тем, что у Бюро – вроде спор за дело с ГБР.

"Но никакого спора нет. И даже если бы был, то решать его имеет право только генпрокурор, а не Печерский суд", – отметил глава НАБУ.

По его словам, НАБУ не готово отдавать дело Татарова в ГБР. Однако генпрокурор имеет "законное право принять такое решение". В то же время Сытник не исключает, что в офисе генпрокурора могут принять решение не в пользу НАБУ. А на чьей стороне в этом случае будет генпрокурор Ирина Венедиктова – директору НАБУ сказать сложно.

Что говорил Сытник раньше

В деле хищения имущества Нацгвардии застройщик Максим Микитась уже возместил 50 миллионов убытков из 80 необходимых.

Также еще у двух подозреваемых есть сделки со следствием, которые подтверждены судом.

САП готовит апелляцию на решение судьи Вовка о передаче дела в ГБР.

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