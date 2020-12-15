Дело Татарова передали в ГБР: как на это отреагировал Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник отреагировал на решение Печерского райсуда передать расследование дела о хищении имущества Нацгвардии к Государственному бюро расследований. В этом деле фигурирует заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Более того, дело в отношении судей ОАСК также могут передать в ГБР.
Реакция Сытника на решение суда передать в ГБР дело, в котором фигурирует Татаров
Как отметил Сытник в комментарии ZN.UA, соответствующее решение принял судья Печерского райсуда Сергей Вовк. По словам директора НАБУ, таким образом суд вмешивается в дискреционные полномочия (решение вопроса на усмотрение) генерального прокурора.
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В Печерском суде оспаривали подследственность дела в отношении судей ОАСК и по делу министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. По делу Злочевского адвокаты отозвали свою жалобу на изменение подследственности, а дело судей может быть передано в ГБР,
– сообщил Сытник.
Он отмечает, что в конце концов адвокат Вовка (председателя ОАСК Павла Вовка) просто идет в суд и требует забрать дело у НАБУ. А такой шаг аргументирует тем, что у Бюро – вроде спор за дело с ГБР.
"Но никакого спора нет. И даже если бы был, то решать его имеет право только генпрокурор, а не Печерский суд", – отметил глава НАБУ.
По его словам, НАБУ не готово отдавать дело Татарова в ГБР. Однако генпрокурор имеет "законное право принять такое решение". В то же время Сытник не исключает, что в офисе генпрокурора могут принять решение не в пользу НАБУ. А на чьей стороне в этом случае будет генпрокурор Ирина Венедиктова – директору НАБУ сказать сложно.
Что говорил Сытник раньше
В деле хищения имущества Нацгвардии застройщик Максим Микитась уже возместил 50 миллионов убытков из 80 необходимых.
Также еще у двух подозреваемых есть сделки со следствием, которые подтверждены судом.
САП готовит апелляцию на решение судьи Вовка о передаче дела в ГБР.
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Что этому предшествовало
- СМИ сообщили, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Фигурантом этого дела является бывший народный депутат Максим Микитась.
- Впоследствии журналисты обнародовали информацию о том, что 2 декабря планировали вручить подозрение Татарову. Но это не произошло, поскольку генпрокурор заменила процессуальных руководителей по делу.
- В НАБУ заявили о давлении на следствие, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.
- 5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.
- 10 декабря Сытник объяснил закрытость информации о показаниях, которые дает Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников. Чтобы в дальнейшем это не вызвало спекуляций.
- 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения председателю Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, была информация, что "продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам".
- По данным ведомства, всего подозрения вручают 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнесовых кругов.
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