Офис генпрокурора пытался отозвать жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она предусматривает передачу дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова Службе безопасности Украины.

Источник: Центр противодействия коррупции

Что известно о постановлении

Постановление Печерского суда предусматривает передачу "дела Укрбуда", фигурантом которого является Олег Татаров, от Национального антикоррупционного бюро к Службе безопасности Украины.

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Однако в НАБУ заявили, что решение относительно их производств может рассматривать только Высший антикоррупционный суд. Поэтому САП подала в суд соответствующую жалобу.

Реакция Офиса генпрокурора

Однако в Офисе генпрокурора ее пытались отозвать. По информации Центра противодействия коррупции, делал это прокурор Грицана, который ведет дело вместо незаконно отстраненных прокуроров САП.

Кроме этого, прокуроры Венедиктовой 21 января изменили подозрение бывшему владельцу "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю. Все, чтобы "вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для вывода из производства Татарова".

В чем подозревают Татарова