Дело Татарова Офис генпрокурора забрал у НАБУ: что дальше
Офис генпрокурора забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в СБУ. Именно в четверг, 24 декабря, Татарову Высший антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения.
САП просила взять Татарова под стражу. Альтернативой должен был стать залог в размере 10 миллионов гривен. Однако Офис генпрокурора забрал дело еще до начала судебного заседания. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Подпись под соответствующим указом поставил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко.
Что предшествовало решению
- Передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган Офис генпрокурора обязал Печерский райсуд Киева.
- Однако в НАБУ против этого решения. Там утверждают, что рассматривать их дела имеет полномочия только Высший антикоррупционный суд.
Дело Татарова: что известно
- Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии.
- 18 декабря НАБУ сообщило Татарову о подозрении.
- 21 декабря чиновник пришел в НАБУ за повесткой.
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