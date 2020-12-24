Офис генпрокурора забрал дело Олега Татарова из НАБУ и передал в СБУ. Именно в четверг, 24 декабря, Татарову Высший антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения.

САП просила взять Татарова под стражу. Альтернативой должен был стать залог в размере 10 миллионов гривен. Однако Офис генпрокурора забрал дело еще до начала судебного заседания. Об этом сообщает "Украинская правда". Актуально Татаров может давить на свидетелей и правоохранителей по делу, – юрист Подпись под соответствующим указом поставил заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Что предшествовало решению Передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган Офис генпрокурора обязал Печерский райсуд Киева.

Однако в НАБУ против этого решения. Там утверждают, что рассматривать их дела имеет полномочия только Высший антикоррупционный суд. Дело Татарова: что известно Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционной схеме, связанной с хищением квартир Нацгвардии.

18 декабря НАБУ сообщило Татарову о подозрении.

21 декабря чиновник пришел в НАБУ за повесткой.

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