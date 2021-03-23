Расследование дела в отношении председателя окружного админсуда Киева Павла Вовка и его приспешников встретилось с сопротивлением системы. На защиту стал Высший совет правосудия, а потом подключился Печерский суд.

Вовку активно підігравало і керівництво Офісу генпрокурора. Його команда таки заблокувала подальше розслідування. Ключову роль теж зіграла Вища рада правосуддя.

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Спільники Вовка

Національне антикорупціоне бюро розслідувань оголосило підозри у захопленні влади голові суду Павлу Вовку та ще 6 суддям зокрема:

Євгенію Аблову;

Богдану Саніну;

Володимиру Келеберді;

Ігорю Качуру;

Олексію Огурцову;

Ігорю Погрібніченку.

Окрім того, підозрюваними є ексголова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк та 2 колишні члени Вищої кваліфікаційної комісії:

Сергій Остапець;

Микола Сірош.

Реальне покарання винних у цій справі могло зламати систему керованого кривосуддя. Уникнення відповідальності навпаки означатиме її перемогу та істотне укріплення. Система пручалась та залучала свої найпотужніші сили. На захист компанії Вовка одразу ж виступила Вища рада правосуддя.

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У вересні 2020 року там повністю відмовились відсторонити суддів Окружного адмінсуду. У ВРП вирішили, що суддям взагалі не вручені підозри, а тому вони не є підозрюваними.

Як Вовк впливає на ВРП

Така підтримка ВРП не була сюрпризом, адже з оприлюднених НАБУ плівок очевидно, що Вовк має величезний вплив на неї. Він не лише давав вказівки, які рішення необхідно ухвалювати, але й впливав на обрання голови ВРП. Головною метою його команди стало забрати справу у НАБУ та Вищого антикорсуду.

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Очевидно, вони були впевнені, що у будь-якому іншому органі слідства та суді їм вдасться все вирішити. В нагоді став також ще один суддя Вовк, але з Печерського суду. Це саме той суддя, якого у 2014 році гучно позбавляли недоторканості разом з суддями Оксаною Царевич та Віктором Кицюком, а потім судили за завідомо неправосудне рішення.

Суддя Євгеній Аблов звернувся у Печерський суд з клопотанням зобов'язати генеральну прокурорку забрати справу у НАБУ та передати у будь-який інший орган слідства. Справа потрапила до Вовка і він не лише вирішив, що може її розглянути, але й повністю задовольнив клопотання.

Довідка. Печерський суд взагалі не має права розглядати такі клопотання, бо усі справи, які розслідуються НАБУ, підсудні виключно Вищому антикорсуду.

Прокурори подали оскарження цього рішення до Апеляційної палати Вищого антикорсуду. Там ще у серпні 2020 року прийняли скаргу та витребували справу. Однак Печерський суд вже понад 6 місяців не передає її для розгляду у Вищий антикорсуд.

Справа проти Татарова

Аналогічна схема потім була використана у справі заступника глави Офісу Президента Олега Татарова. Той самий Вовк постановив забрати її у НАБУ, а коли рішення оскаржили до Вищого антикорсуду, то він просто не передавав її.



Вовк не передав справу Татарова / Фото Громадське

Адвокат Андрій Заєць, який є захисником Вовка, подав клопотання у Печерський суд з вимогою зобов'язати Офіс генпрокурора виключити дані про підозру з реєстру. Ця справа також потрапила до Вовка. Звісно, що він задовольнив клопотання, незважаючи на позицію Верховного Суду, що такі рішення, в принципі, неможливі.

Суддя Вовк знає, що у ВРП його покриватимуть. Саме завдяки їм та Печерському суду Вовк вирішив, що може просто ігнорувати слідство. При цьому робити це особливо цинічно і показово.

Він відмовлявся ходити на допити у НАБУ, а коли детективи звернулись у Антикорсуд для обрання йому запобіжного заходу, він почав ігнорувати виклики суду.

Як Вовк втікає від правосуддя

Вовк утікав від детективів, які намагались вручити йому повістки, а потім просто викинув їх. Після цього Вищий антикорсуд ухвалив примусово привести Вовка на засідання. Однак у день засідання він пішов у відпустку та переховувався від детективів. Однак загалом суд 6 разів ухвалював рішення про його привід.

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Втім щоразу відбувлось одне й теж: Вовк брав відпустку, а коли детективи приходили за ним на роботу там казали, що його немає. У цей час він писав пости у фейсбуці, що перебуває на робочому місці, але не збирається виконувати судове рішення.

Чинний суддя системно і публічно уникає явки до суду та заявляє, що не буде виконувати судове рішення. У більшості держав це неможливо навіть уявити.

Така цинічна поведінка є грубим порушенням Кодексу суддівської етики. Лише цих фактів достатньо, щоб звільнити Вовка з посади. Їх розглядають членкині 3 ВРП, зокрема:

Тетяна Розваляєва;

Оксана Блажівська;

Наталія Краснощокова.

Минуло вже понад місяць, але жодної реакції на них немає. Тобто ВРП знову покриває Вовка, що дає йому впевненість у абсолютній безкарності. Його вирішила використати ВРП для тиску на Вищий антикорсуд. Адвокати підозрюваних подали скарги на суддю цього суду Андрія Біцюка.

Зверніть увагу! Саме Біцюк постановив примусово привести Вовка й дав дозвіл на продовження терміну розслідування справи.

Ці скарги оперативно розглянули та 9 грудня відкрили дисциплінарне провадження. Підставою стало те, що Біцюк посмів не погодитись з позицією ВРП та вважав суддів ОАСК підозрюваними.

Доповідач у справі Олексій Маловацький вирішив, що Біцюк мав повернути без розгляду клопотання НАБУ про продовження терміну розслідування, тобто фактично його заблокувати.

Термін розслідування

Водночас термін розслідування необхідно було знову продовжувати. У справі – понад 16 тисяч годин записів і для того, щоб зробити їх експертиза займе багато часу. Її проводить не НАБУ, а експертні установи, які одразу ж сказали, що завершать їх у другій половині 2021 року, тому терміни потрібно продовжувати.

Засідання тривало 2 дні і спершу він тримався достойно, однак потім приєналась Вища рада правосуддя. Саме у той день, коли Біцюк мав ухвалювати рішення щодо терміну, у ВРП паралельно розглянули скаргу суддів ОАСК на нього та вирішили притягнути його до відповідальності.



Клопотання розглядав суддя Біцюк / Фото Пресслужба Антикорбюро

У той час, коли він вирішував чи продовжувати термін розслідування – його покарали саме за це. ВРП чітко попередила Біцюка, що якщо він знову продовжить термін, то його однозначно покарають аж до звільнення з посади. Тому не дивно, що після цього суддя відмовив у клопотанні НАБУ.

Українці отримали доказ, що для якісних змін у судовій системі потрібно починати з перезавантаження Вищої ради правосуддя. Зрозуміло, що справа піде до суду "сирою" і її легше буде розвалити, але це однозначно краще, ніж просто її закрити.

У НАБУ вже оголосили, що вимушені завершити розслідування та починають ознайомлювати Вовка та інших підозрюваних з матеріалами справи. Після цього її передадуть до суду. Втім коли це буде – невідомо, бо з попередніми матеріалами Вовк та його компанії ознайомлюється вже понад рік.