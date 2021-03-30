Дело Стерненко уже в Одесском апелляционном суде
В Одесский апелляционный суд 29 марта поступило уголовное дело Сергея Стерненко о похищении нардепа Сергея Щербича. Вместе с ним есть апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника Андрея Писаренко.
Источник:Одесский апелляционный суд
Также поступила апелляционная жалоба заместителя руководителя Одесской областной прокуратуры на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.
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Также в суде отметили, что определили состав коллегии судей:
- председательствующий судья Альбина Кадегроб;
- судья Руслан Котелевский;
- судья Вадим Прибылов.
Вопрос об открытии производства по указанным апелляционным жалобам решат позже.
Дело Сергея Стерненко: коротко
- Суд на активистом Стерненко, на котором его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы, состоялся 23 февраля.
- Стерненко обвинили в похищении экс-депутата райсовета Сергея Щербича. Более того, у судьи заверили, что он хотел таким образом завладеть деньгами – суммой в размере 300 гривен.
- Украинское общество считает дело сфальсифицированным и требует оправдательного приговора.
- В то же время сам Стерненко называл дело политизированным. Он обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурора Ирину Венедиктову и заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова в том, что они давили на суд.
- Сразу в день приговора по всей Украине люди собрались на массовые митинги.
- В Киеве протест перерос в столкновение с правоохранителями. Всего пострадали 27 силовиков и 10 активистов.
- Активисты объявили бессрочную акцию.
- Также выходили на протест под Офис Президента в день рождения Стерненко – 20 марта. Тогда здание раскрасили и забросали файерами, что вызвало скандал.
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