Приморский суд Одессы 23 февраля вынес приговор по делу Сергея Стерненко. Активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура просила судью о 8 лет заключения для Стерненко и конфискации имущества.

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Что сказал Стерненко в суде

Он отметил, что это – политически мотивированное решение, которое было продиктовано судье. "Он должен был объявить приговор еще 19 февраля, но не сделал этого. Я знаю почему – он имел написанный приговор, оправдательный", – подчеркнул Стерненко.

"Но на него давили Олег Татаров, Ирина Венедиктова и Геннадий Труханов. И он изменил приговор. Это приговор не мне, а приговор им всем. Они не смогут закрыть рот нам всем", – добавил активист.

Надеюсь, что Ирина Венедиктова, Олег Татаров и другая шваль, которая вас давила, будут благодарны,

– обратился Стерненко к судье во время оглашения приговора.

Стерненко объявили приговор: смотрите видео

В чем обвиняют Стерненко

Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Кстати, говорится о 300 гривен. По словам самого Стерненко, Щербич – титушка и пророссийский коллаборационист.

Щербич является также и партийцем и депутатом "Доверяй делам" и полностью подконтрольный мэру Одессы Труханову. Труханов трижды заказывал меня убить, и по его указанию и открыли это и еще ряд уголовных производств,

– объяснил активист.

Щербич написал заявление против Стерненко еще 5 лет назад, и за это время он ни разу не появлялся в суде. "Только недавно его чуть ли не силой привела прокурор", – заявил активист.

Стерненко подчеркнул, что все дело против него основывается исключительно на показаниях Щербича.

Обратите внимание! Это дело Стерненко называет "политически мотивированной расправой мэра Одессы Геннадия Труханова, которая началась еще в 2015 году". Говорится о том, что городской голова, вероятно, трижды заказывал убийство активиста.

Что известно о нападениях на Стерненка

На украинского активиста Сергея Стерненко совершали нападения 4 раза. В феврале 2018 его избили битами, а 1 мая того же года – выстрелили в область шеи сзади из пистолета резиновой пулей.

В феврале 2018 его избили битами, а 1 мая того же года – выстрелили в область шеи сзади из пистолета резиновой пулей. Третье нападение произошло 24 мая 2018 года. Защищая себя , Стерненко ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, через некоторое время он умер.

, Стерненко ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, через некоторое время он умер. 31 августа 2020 под Приморским судом в Одессе на Стерненко напали в четвертый раз. Его пытались облить неизвестным веществом из бутылки.

Стоит заметить, что в 2020 году активисту объявили подозрение по статьям об умышленном убийстве и ношении холодного оружия. В июне ему избрали мера пресечения в виде домашнего ареста – сроком на 60 суток.

Стерненко подал апелляцию. В конце концов, судьи решили заменить круглосуточный домашний арест ночным домашним арестом. 29 января его отменили, суд передал Стерненко на поруки Роману Лозинскому, нардепу от "Голоса".