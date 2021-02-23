Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы
Приморский суд Одессы 23 февраля вынес приговор по делу Сергея Стерненко. Активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:24 канал
Прокуратура просила судью о 8 лет заключения для Стерненко и конфискации имущества.
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Что сказал Стерненко в суде
Он отметил, что это – политически мотивированное решение, которое было продиктовано судье. "Он должен был объявить приговор еще 19 февраля, но не сделал этого. Я знаю почему – он имел написанный приговор, оправдательный", – подчеркнул Стерненко.
"Но на него давили Олег Татаров, Ирина Венедиктова и Геннадий Труханов. И он изменил приговор. Это приговор не мне, а приговор им всем. Они не смогут закрыть рот нам всем", – добавил активист.
Надеюсь, что Ирина Венедиктова, Олег Татаров и другая шваль, которая вас давила, будут благодарны,
– обратился Стерненко к судье во время оглашения приговора.
Стерненко объявили приговор: смотрите видео
В чем обвиняют Стерненко
Активиста считают виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Кстати, говорится о 300 гривен. По словам самого Стерненко, Щербич – титушка и пророссийский коллаборационист.
Щербич является также и партийцем и депутатом "Доверяй делам" и полностью подконтрольный мэру Одессы Труханову. Труханов трижды заказывал меня убить, и по его указанию и открыли это и еще ряд уголовных производств,
– объяснил активист.
Щербич написал заявление против Стерненко еще 5 лет назад, и за это время он ни разу не появлялся в суде. "Только недавно его чуть ли не силой привела прокурор", – заявил активист.
Стерненко подчеркнул, что все дело против него основывается исключительно на показаниях Щербича.
Что известно о нападениях на Стерненка
- На украинского активиста Сергея Стерненко совершали нападения 4 раза. В феврале 2018 его избили битами, а 1 мая того же года – выстрелили в область шеи сзади из пистолета резиновой пулей.
- Третье нападение произошло 24 мая 2018 года. Защищая себя, Стерненко ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова, через некоторое время он умер.
- 31 августа 2020 под Приморским судом в Одессе на Стерненко напали в четвертый раз. Его пытались облить неизвестным веществом из бутылки.
Стоит заметить, что в 2020 году активисту объявили подозрение по статьям об умышленном убийстве и ношении холодного оружия. В июне ему избрали мера пресечения в виде домашнего ареста – сроком на 60 суток.
Стерненко подал апелляцию. В конце концов, судьи решили заменить круглосуточный домашний арест ночным домашним арестом. 29 января его отменили, суд передал Стерненко на поруки Роману Лозинскому, нардепу от "Голоса".
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