В полиции убеждают, что не давили на второго фигуранта дела активиста Сергея Стерненко Руслана Демчука. Ранее об этом давлении заявляли адвокаты.

Правоохранители говорят, что не проводили никаких следственных действий с Демчуком. Заявления правозащитников в полиции назвали манипулятивными и безосновательными.

К теме Руслана Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко, – защитники

Какая позиция полиции

В официальном заявлении полиции отметили, что информация о давлении полицейских на осужденного Демчука не соответствует действительности

Полицейские не проводили следственных действий в Одесском СИЗО,

– говорится в сообщении.

Что говорили адвокаты

Представители юридической компании "Миллер", чьи адвокаты защищают Стерненко, заявили, что 2 марта около 11:00 неизвестные пришли в СИЗО к Демчуку.

Правозащитники рассказали, что люди представились полицейскими. Они требовали от Демчука свидетельствовать против Стерненко.

Взамен обещали изменить меру пресечения, повлияв на прокурора.

Что известно о приговоре Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества.

Демчук – второй обвиняемый по делу. Его также приговорили к 7 годам тюрьмы.

Дело касается похищения депутата райсовета Сергея Щербича. Фигуранты якобы хотели забрать у него 300 гривен и заставить уйти с должности.

Адвокаты заявили, что будут подавать апелляционные жалобы на приговор и применение меры пресечения.

Кстати, после приговора в украинских городах вспыхнули массовые протесты.



Приговор Стерненко / Инфографика 24 канала