Дело Стерненко: в полиции заверили, что не давили на Демчука
В полиции убеждают, что не давили на второго фигуранта дела активиста Сергея Стерненко Руслана Демчука. Ранее об этом давлении заявляли адвокаты.
Источник:Нацполиция
Правоохранители говорят, что не проводили никаких следственных действий с Демчуком. Заявления правозащитников в полиции назвали манипулятивными и безосновательными.
К теме Руслана Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко, – защитники
Какая позиция полиции
В официальном заявлении полиции отметили, что информация о давлении полицейских на осужденного Демчука не соответствует действительности
Полицейские не проводили следственных действий в Одесском СИЗО,
– говорится в сообщении.
Что говорили адвокаты
Представители юридической компании "Миллер", чьи адвокаты защищают Стерненко, заявили, что 2 марта около 11:00 неизвестные пришли в СИЗО к Демчуку.
Правозащитники рассказали, что люди представились полицейскими. Они требовали от Демчука свидетельствовать против Стерненко.
Взамен обещали изменить меру пресечения, повлияв на прокурора.
Что известно о приговоре Стерненко
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества.
- Демчук – второй обвиняемый по делу. Его также приговорили к 7 годам тюрьмы.
- Дело касается похищения депутата райсовета Сергея Щербича. Фигуранты якобы хотели забрать у него 300 гривен и заставить уйти с должности.
- Адвокаты заявили, что будут подавать апелляционные жалобы на приговор и применение меры пресечения.
- Кстати, после приговора в украинских городах вспыхнули массовые протесты.
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