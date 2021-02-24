Не вижу причин называть дело Стерненко политическим, – прокурор Одесчины
Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук прокомментировала скандальный приговор активисту Сергею Стерненко. Отметила, что дело не было политическим.
Источник:Укринформ
По словам Коломийчук, активист совершил якобы тяжелые уголовные преступления. Она считает, что его наказали справедливо.
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"Попытки избежать ответственности за попытки политизировать свое уголовное дело не могут иметь для публичного обвинения любого значения", – сказала прокурор.
Как отметила Коломийчук, украинцы строят цивилизованное общество, в котором есть закон и ответственность за свои поступки. Именно так она объяснила беспощадный приговор Стерненко.
В деле, которое мы обсуждаем, говорится о тяжких уголовных преступлениях. Я не вижу причин называть дело политическим, ведь по приговору суда установлено, что Стерненко и Демчук совершили общеуголовные преступления,
– заявила Коломийчук.
Она сказала, что Сергей Стерненко и Руслан Демчук совершили разбой, незаконное обращение с оружием и похитили человека.
Протесты возле суда Коломийчук назвала "давлением на Фемиду".
Приговор Стерненко: коротко
- Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы.
- Его обвинили в похищении и избиении Сергея Щербича, чтобы завладеть 300 гривнами. Щербич ранее был депутатом российской партии.
- Украинцы вышли на акции протеста в разных городах страны. В частности, под Офисом Президента произошли столкновения.
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