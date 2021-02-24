Прокурор Одесской областной прокуратуры Анна Коломийчук прокомментировала скандальный приговор активисту Сергею Стерненко. Отметила, что дело не было политическим.

По словам Коломийчук, активист совершил якобы тяжелые уголовные преступления. Она считает, что его наказали справедливо.

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"Попытки избежать ответственности за попытки политизировать свое уголовное дело не могут иметь для публичного обвинения любого значения", – сказала прокурор.

Как отметила Коломийчук, украинцы строят цивилизованное общество, в котором есть закон и ответственность за свои поступки. Именно так она объяснила беспощадный приговор Стерненко.

В деле, которое мы обсуждаем, говорится о тяжких уголовных преступлениях. Я не вижу причин называть дело политическим, ведь по приговору суда установлено, что Стерненко и Демчук совершили общеуголовные преступления,

– заявила Коломийчук.

Она сказала, что Сергей Стерненко и Руслан Демчук совершили разбой, незаконное обращение с оружием и похитили человека.

Протесты возле суда Коломийчук назвала "давлением на Фемиду".

Справка. После оглашения приговора в зале суда Стерненко заявил, что судья переписал оправдательный приговор под давлением генпрокурора Ирины Венедиктовой, мэра Одессы Геннадия Труханова и заместителя председателя ОП Олега Татарова. Подробнее – здесь.

Приговор Стерненко: коротко

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы.

Его обвинили в похищении и избиении Сергея Щербича, чтобы завладеть 300 гривнами. Щербич ранее был депутатом российской партии.

Украинцы вышли на акции протеста в разных городах страны. В частности, под Офисом Президента произошли столкновения.



​Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала