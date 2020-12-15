Шевченковский райсуд Киева продлил арест обвиняемым по делу убийства трехлетнего сына и покушения на жизнь депутата облсовета Вячеслава Соболева. Заседание суда состоялось 14 декабря.

Детали заседания

Речь идет об Андрее Лавреге и Евгении Семенове. Сами обвиняемые не возражали против ходатайства прокурора. В частности, Семенов заявил о заказе их убийства, из-за чего они не возражают о продлении ареста. Об этом сообщает "Громадське".

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Сторона обвинения, со своей стороны, считает, что фигуранты могут скрыться, давить на свидетелей и продолжать преступную деятельность. Адвокаты Лавреги и Семенова поддержали ходатайство прокуроров, указав, что пребывание на свободе является для их клиентов опасным.

Так, суд продлил арест Лавреге и Семенову на два месяца. Уже на следующем заседании прокуроры должны объявить обвинительный акт.

Что этому предшествовало

Еще двое предполагаемых организаторов преступления – Юсуп Абуев и Юрий Ткаченко – находятся в международном розыске. Материалы в отношении них выделили в отдельное производство.



Между тем Александр Раев и Ибрагим Шахгириев пошли на сделку со следствием. Мужчин приговорили к условным срокам.



Кроме того, в рамках отдельного производства в отношении других предполагаемых соучастников правоохранители проверяют причастность Магомеда Гуциева по прозвищу Ахмед. Это россиянин, который пользовался поддельными документами на имя Васамбек Боков. Недавно его задержали в Грузии по подозрению в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии.



В отношении предполагаемых заказчиков также продолжается отдельное расследование.

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Коротко об убийстве сына Соболевых: