Убийство сына Соболева: суд продлил арест обвиняемым – они заявляли об угрозах
Шевченковский райсуд Киева продлил арест обвиняемым по делу убийства трехлетнего сына и покушения на жизнь депутата облсовета Вячеслава Соболева. Заседание суда состоялось 14 декабря.
Детали заседания
Речь идет об Андрее Лавреге и Евгении Семенове. Сами обвиняемые не возражали против ходатайства прокурора. В частности, Семенов заявил о заказе их убийства, из-за чего они не возражают о продлении ареста. Об этом сообщает "Громадське".
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Сторона обвинения, со своей стороны, считает, что фигуранты могут скрыться, давить на свидетелей и продолжать преступную деятельность. Адвокаты Лавреги и Семенова поддержали ходатайство прокуроров, указав, что пребывание на свободе является для их клиентов опасным.
Так, суд продлил арест Лавреге и Семенову на два месяца. Уже на следующем заседании прокуроры должны объявить обвинительный акт.
Что этому предшествовало
- Еще двое предполагаемых организаторов преступления – Юсуп Абуев и Юрий Ткаченко – находятся в международном розыске. Материалы в отношении них выделили в отдельное производство.
- Между тем Александр Раев и Ибрагим Шахгириев пошли на сделку со следствием. Мужчин приговорили к условным срокам.
- Кроме того, в рамках отдельного производства в отношении других предполагаемых соучастников правоохранители проверяют причастность Магомеда Гуциева по прозвищу Ахмед. Это россиянин, который пользовался поддельными документами на имя Васамбек Боков. Недавно его задержали в Грузии по подозрению в подготовке убийства журналиста Георгия Габунии.
- В отношении предполагаемых заказчиков также продолжается отдельное расследование.
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Коротко об убийстве сына Соболевых:
- Нападение на семью депутата Киевского облсовета произошло 1 декабря 2019 года. Нападавшие обстреляли автомобиль, в котором Соболев находился вместе с женой и двумя детьми. В результате покушения погиб трехлетний сын супругов Александр.
- По данным следствия, исполнителями преступления были Алексей Семенов и Андрей Лаврега – бывшие бойцы украинского добровольческого батальона. Один из организаторов – россиянин Юсуп Абуев.
- Первый приговор по этому делу уже вынесли – Александру Раеву, который знал о нападавших, но скрыл эту информацию. За это ему присудили 3 месяца заключения и сразу отпустили, так как свой приговор он отбыл в СИЗО.
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