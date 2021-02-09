Бывшая руководительница Славянского городского совета Неля Штепа заявила ходатайство о допросе Петра Порошенко, Арсения Яценюка и еще 48 других свидетелей в суде.

Рассматривать дело Штепы по сути Орджоникидзевский районный суд Харькова начал во вторник, 9 февраля. В суде уже заслушали обвинительный акт.

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Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины, в организации соцопроса по федерализации и отсутствии противодействия захвату админзданий.

По версии обвинения, действия Штепы привели к гибели людей. В то же время сама женщина своей вины не признает, эту позицию поддержали также ее депутаты.

Кого защита вызывает в качестве свидетелей

На следующем заседании, которое запланировано на 16 февраля, должны заслушать саму Штепу. Перед тем, как приступить к изучению письменных документов, судьи допросят свидетелей обвинения и защиты.

Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в частности:

Как отреагировали в суде

Судьи согласились на допуск к допросу всех свидетелей – как тех, что заявило обвинение, так и тех, о ком просит защита. В то же время там напомнили, что стороны вправе отказаться от того или иного свидетеля.

Если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции,

– сказала судья Елена Глибко.

Коротко о Неле Штепе