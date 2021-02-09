Дело скандальной Нели Штепы: хотят допросить Порошенко и Яценюка
Бывшая руководительница Славянского городского совета Неля Штепа заявила ходатайство о допросе Петра Порошенко, Арсения Яценюка и еще 48 других свидетелей в суде.
Источник:Интерфакс-Украина
Рассматривать дело Штепы по сути Орджоникидзевский районный суд Харькова начал во вторник, 9 февраля. В суде уже заслушали обвинительный акт.
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Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины, в организации соцопроса по федерализации и отсутствии противодействия захвату админзданий.
По версии обвинения, действия Штепы привели к гибели людей. В то же время сама женщина своей вины не признает, эту позицию поддержали также ее депутаты.
Кого защита вызывает в качестве свидетелей
На следующем заседании, которое запланировано на 16 февраля, должны заслушать саму Штепу. Перед тем, как приступить к изучению письменных документов, судьи допросят свидетелей обвинения и защиты.
Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в частности:
- бывшего главы Донецкой ОГА Сергея Таруты;
- бывшего и.о. главы АП Сергея Пашинского;
- бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко;
- бывшего премьер-министра Арсения Яценюка;
- пятого украинского президента Петра Порошенко.
Как отреагировали в суде
Судьи согласились на допуск к допросу всех свидетелей – как тех, что заявило обвинение, так и тех, о ком просит защита. В то же время там напомнили, что стороны вправе отказаться от того или иного свидетеля.
Если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции,
– сказала судья Елена Глибко.
Коротко о Неле Штепе
- Неля Штепа, бывшая руководительница Славянска, известная своей политической приверженностью к "семье Януковича".
- Именно во время ее каденции Славянск захватили пророссийские боевики во главе с Игорем Гиркиным.
- Когда город освободили от оккупантов, в июля 2014 года Штепу взяли под стражу.
- В СИЗО она просидела 3 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.
- 20 января Штепе избрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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