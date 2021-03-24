Дело против Шкарлета отказались открывать судьи, связанные с представителем Зеленского
Первая коллегия судей КСУ 24 марта отказалась открывать производство в отношении министра образования и науки Сергея Шкарлета. Выяснилось, что соответствующее решение приняли судьи, связанные с представителем президента Владимира Зеленского в КСУ.
Источник:ZN.ua
В состав первой коллегии Конституционного Суда входят трое судей: Виктор Колесник, Виктор Кичун и Петр Филюк. Решение одобряет большинство, то есть 2 из 3.
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Кто отказался возбуждать дело в отношении Шкарлета
Кичун и Колесник ранее долгое время работали на одной кафедре в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове вместе с Федором Вениславским. Он является членом фракции "Слуга народа", а также представителем Зеленского в КСУ. По данным издания, Кичуна открыто называют креатурой Вениславского.
То есть именно судьи, связанные со "Слугой народа", одобрили такое решение.
Что известно о деле Шкарлета
- С соответствующим представлением обратились 46 нардепов из партии "Голос", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє". Они требовали признать назначение Шкарлета главой МОН неконституционным
- Все потому, что раньше его обвинили в плагиате. Кроме того, в "Голосе" заявили, что заметили кнопкодавство во время голосования на назначение политика.
- Офис генпрокурора начал уголовное расследование по этому факту.
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