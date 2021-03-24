Первая коллегия судей КСУ 24 марта отказалась открывать производство в отношении министра образования и науки Сергея Шкарлета. Выяснилось, что соответствующее решение приняли судьи, связанные с представителем президента Владимира Зеленского в КСУ.

В состав первой коллегии Конституционного Суда входят трое судей: Виктор Колесник, Виктор Кичун и Петр Филюк. Решение одобряет большинство, то есть 2 из 3.

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Кто отказался возбуждать дело в отношении Шкарлета

Кичун и Колесник ранее долгое время работали на одной кафедре в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого в Харькове вместе с Федором Вениславским. Он является членом фракции "Слуга народа", а также представителем Зеленского в КСУ. По данным издания, Кичуна открыто называют креатурой Вениславского.

То есть именно судьи, связанные со "Слугой народа", одобрили такое решение.

Обратите внимание! Решение не является окончательным. Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу должна решать еще Большая палата КСУ. Она может принять представление и открыть дело. Это решает большинство судей, присутствующих на заседании.

Что известно о деле Шкарлета