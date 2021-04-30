Шевченковский суд Киева 30 апреля изменил меру пресечения Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Музыканта подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Под стражей Антоненко находился с 3 декабря 2019 года. Последний раз суд продлил музыканту пребывание под стражей до 2 апреля. Тогда активисты, которые пришли поддержать ветерана войны на Донбассе, встретили такое решение криками "Позор".

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Активист Сергей Стерненко назвал новость об изменении меры пресечения для Антоненко "невероятной".

Если бы мы были равнодушными, то не было бы даже этой маленькой победы. Никогда не молчите,

– подчеркнул активист.

Детали заседания

Защита Антоненко просила изменить музыканту меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Прокурор впервые не возражал против такого решения и сообщил, что полагается на усмотрение суда.

В то же время, по словам прокурора, риски сокрытия Антоненко от суда или давления на других участников дела якобы остаются.

Во время домашнего ареста Антоненко обязан носить электронный браслет.

В чем подозревают Антоненко: коротко