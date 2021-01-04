Убили журналиста Павла Шеремета еще в июле 2016 года, однако дело сдвинулось с места только через 3 года. Подозреваемых нашли, однако общество было шокировано, кого именно посадили на скамью подсудимых. Как расследовали дело в 2020 году – читайте дальше.

Кого подозревают

Через 3 года после убийства правоохранители синхронно провели обыски. Это произошло сразу у нескольких человек, сообщает 24 канал.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков с участием президента Владимира Зеленского созвал пресс-конференцию с громким заявлением о том, что должны наконец установили подозреваемых в убийстве Шеремета.

Медика Яну Дугар – ее якобы зафиксировали камеры наблюдения.

Детский хирург Юлия Кузьменко – по версии следствия, закладывала взрывчатку.

Военнослужащего и рок-музыканта Андрея Антоненко назвали главным организатором покушения на журналиста.



Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугар / Фото Детектор медиа

Всех троих якобы узнали на записях с камер наблюдения.

"Информация, которую вы получите, к сожалению, не только сенсационная, но и шокирует украинское общество. За ней патриотизм превращается в предательство своей страны и преступление", – сказал Аваков.

Поддержка подозреваемых

Информация таки шокировала общество, ведь сразу после ареста в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугар вышли сотни людей. Дело называют шитыми белыми нитками, а единственное доказательство их причастности – видео с камер наблюдения – абсурдным.

Вся доказательная база, она оказалась "липовой". Ну и на данный момент, ну из того, что является самым очевидным. Разница в росте у киллера и Юлии Кузьменко, Андрея "Рифом" Антоненко – это то, что уже не подделаешь, это знают все,

– отметил соорганизатор акции Евгений Карась.

Что говорят эксперты

Эксперты с адвокатами объяснили, что видео, предоставленное следователями, слишком плохого качества. Поэтому идентифицировать, кого именно зафиксировала камера у дома Шеремета, просто невозможно. А других доказательств причастности подозреваемых до сих пор не обнародовали.

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"Одни экспертные учреждения говорят, это видео непригодно и по этим видео невозможно установить человека. Есть другая экспертное учреждение, чьи эксперты говорят, что узнали Яну Дугар. Это доказательство является вероятным и не является прямым", – заверил адвокат Яны Дугар Николай Ороховский.

Дугар не оставляет надежду

Сама Яна Дугар призналась, что ее жизнь точно разделилась на "до" и "после" обвинения. Впрочем, нашла силы продолжать учебу. И сейчас, несмотря на давление на суд и откровенное затягивание дела, не оставляет надежду на объективность процесса.

Надежда есть каждый раз, когда идешь на суд, что нас услышат, но что бы ты ни говорил – нас не слышат. Совершенно не слышат,

– заявила Дугар.

Недавно всем 3 подозреваемым по делу Шеремета снова продлили меры:

Андрея Антоненко оставили под стражей;

Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест и одели ей электронный браслет;

залог за Яну Дугар, а это 168 тысяч гривен, собрали волонтеры.

Правозащитники отметили, что расследование убийства Шеремета стало своеобразным инструментом на политической шахматной доске, а потому может затянуться еще на несколько лет.

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