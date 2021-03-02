Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета против обвинения могут применить санкции. Но произойдет это, если оправдают фигурантов дела. Говорится прежде всего о Яне Дугарь, Андре Антоненко и Юлии Кузьменко.

По словам Авакова, обвинители в этом деле оказались в странном положении. Создавалось такое впечатление, что в поиске истины в этом процессе заинтересованы только следователи.

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О процессе над фигурантами дела Шеремета

Глава МВД отметил, что не может судить о том, достойные ли люди обвиняемые. Ведь есть только факты, которые должен оценить суд.

Аваков напомнил, что дело об убийстве Шеремета слушает суд присяжных и именно он, а не полиция, оставляет Андрея Антоненко под стражей.

"Я – против такого правосудия, которое решает количеством людей, вышедших на улицу... Я – за то, чтобы это решали профессионалы...", – подчеркнул чиновник.

Министр также рассказал о том, как будут реагировать правоохранители, если обвиняемых оправдают.

Суд должен вынести вердикт: виновны или невиновны. Невиновны – значит, ошиблось обвинения. Есть процедура принятия соответствующих санкций. Если виноваты – они должны получить наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение, игнорирующее факты,

– констатировал Аваков.

С начала расследование на следствие оказывали большой давление

Министр внутренних дел вспомнил, как все произошло. Так, после начала расследования следствие получило на руки факты.

"Доложили мне, потом доложили генеральному прокурору. Прокуратура сказала: оснований – достаточно. Мы сказали: давайте еще подождем британскую экспертизу. Дождались. Оснований – достаточно. Выдвинули...", – отметил он.

И далее продолжает Аваков, включился механизм средств массовой информации, публичного обсуждения.

"На фоне того, что нет доверия к правоохранителям. Далее акцент смещается. Уже никто не помнит первоисточников, никто не помнит текущие аргументы следствия", – говорит он.

Политик добавляет, что заявления защиты фигурантов дела и общественности о нестыковках доказательств с реальными фактами ложны.

Реальных нестыковок практически не существует. Дальше – это вопрос веры: кто как преподнесет. И вот здесь должен вступить суд, все послушал и сказал: "Мы разобрались", "Вы, господин Аваков, вот здесь врали, вот здесь правы", "Вы, господин следователь, вот здесь врали", "А вы, господа , вот здесь врали", "А правда такова..."

– подчеркнул он.

Аваков отметил, что в Украине процесс так не происходит.

" У нас" правда "или" ложь "говорят в студиях телеканалов, а судьи у нас в этом смысле не являются главными ", – подытожил глава внутриполитического ведомства.

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