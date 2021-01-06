Аудиозапись, на которой, вероятно, руководство КГБ Беларуси обсуждало убийство журналиста Павла Шеремета, передали на экспертизу. Результат уже ожидают, однако о нем сообщат лишь через несколько недель, возможно, месяц.

Экспертизу проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам. Об этом в эфире Громадського радіо рассказал заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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Как будут проводить экспертизу

В качестве образца голоса подозреваемого лица возьмут его публичное выступление. Таким образом будут сравнивать голоса на выступлении и пленках Это делают тогда, когда нельзя допросить человека лично.

В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа,

– заметил заместитель главы МВД.

Почему исследуют пленки в Украине

По словам Геращенко, убийство Павла Шеремета произошло на территории Украины. Именно поэтому это дело, которое расследует исключительно Украина.

Геращенко добавил, что другие страны могут помогать раскрывать эти преступления "только по доброй воле".

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В чем может возникнуть проблема

"В случае с Беларусью сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию", – сказал Геращенко.

Он отметил, что из-за такой вероятной позиции Беларуси могут возникнуть проблемы. Если докажут, что на пленках разговаривает представитель КГБ Беларуси – его придется допросить. Однако этого могут не позволить сделать.

Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей и здесь нет вариантов, чтобы заставить страну это сделать,

– подчеркнул Геращенко.

Следователи допросят лицо, опубликовавшее пленки

Сейчас украинские следователи решают, когда и в какое время допросить лицо, которое опубликовало доказательства. Это поможет им установить больше обстоятельств как именно делали эти записи.

Все происходит с привлечением третьей стороны – правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос.

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