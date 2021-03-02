Арсен Аваков прокомментировал приезд в Украину белорусского информатора Игоря Макара. Он говорит: свидетельства интересные, но обнародовать ли их должна решать генпрокурор.

Министр МВД Арсен Аваков заявил, что после проведения еще нескольких следственных действий генпрокурор должна принять решение о дальнейших шагах в расследовании дела Шеремета.

Кстати Если фигурантов дела Шеремета оправдают, к обвинению применят санкции, – Аваков

Мы не должны примерять, ложится ли это в общую канву дела. Вопрос в том, истина это или нет,

– заявил Аваков.

Что рассказал Макар в Украине

Аваков отметил: в версии белоруса увидели мотив убийства Шеремета. Речь идет о том, что белорусские спецслужбы считали его неудобным человеком. Якобы именно о мотиве убийства журналиста правоохранители думают чаще всего.

Министр напомнил, что с информатором провели следственные действия. "Он дал показания. Показания интересны. Еще будет у нас два интересные следственные действия, а затем генеральный прокурор решит, можно ли эту информацию делать публичной и что с ней делать дальше", – подытожил глава МВД.

"Белорусский" след в деле Шеремета: главное

Отставной офицер белорусского МВД Игорь Макар опубликовал запись тайного совещания из кабинета председателя белорусского КГБ. Там якобы обсуждали покушение на Павла Шеремета.

По мнению защиты подозреваемых по делу – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, записи свидетельствуют об их непричастности к преступлению. Впрочем, в МВД считают по-другому и говорят о доведении их вины.

После того, как он опубликовал пленки, с ним сконтактировались украинские дипломаты. Они пригласили его дать показания по делу Шеремета.