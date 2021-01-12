Музыкант и волонтер Андрей Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В следственном изоляторе врачи оказывают квалифицированную помощь, но ее недостаточно. Об этом он сообщил "Суспільному".

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Последствия пребывания в СИЗО

По словам Антоненко, помощи – мало, нужны нормальные условия.

У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО,

– рассказал Антоненко.

Суд приобщил последние тома дела

Во время заседания Шевченковского суда прокурор Михаил Тишин приобщил последние 11 из 26 томов по делу убийства журналиста. В то же время адвокат обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья это ходатайство отклонила.

Адвокат Антоненко не подавал ходатайство

Адвокат Андрея Антоненко Виталий Галенченко сообщил, что не подавал ходатайство. "Мы не ходатайствовали против, поскольку видим, что в документах полно неточностей. Пусть приобщают, это нам только на руку", – рассказал адвокат.

Отметим! Следующее заседание по делу состоится 19 января. На нем суд перейдет к исследованию томов.

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