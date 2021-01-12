После года в СИЗО выпадают зубы: Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья
Музыкант и волонтер Андрей Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
В следственном изоляторе врачи оказывают квалифицированную помощь, но ее недостаточно. Об этом он сообщил "Суспільному".
Важно Украину могли предупреждать о планировании убийства Шеремета еще в 2012 году
Последствия пребывания в СИЗО
По словам Антоненко, помощи – мало, нужны нормальные условия.
У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО,
– рассказал Антоненко.
Суд приобщил последние тома дела
Во время заседания Шевченковского суда прокурор Михаил Тишин приобщил последние 11 из 26 томов по делу убийства журналиста. В то же время адвокат обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома из-за того, что считает данные в документах ложными. Однако судья это ходатайство отклонила.
Адвокат Антоненко не подавал ходатайство
Адвокат Андрея Антоненко Виталий Галенченко сообщил, что не подавал ходатайство. "Мы не ходатайствовали против, поскольку видим, что в документах полно неточностей. Пусть приобщают, это нам только на руку", – рассказал адвокат.
Дело Шеремета: что известно
- В Киеве в 2016 году убили журналиста Павла Шеремета. Ему подложили взрывчатку в автомобиль.
- Глава МВД Арсен Аваков на брифинге 12 декабря 2019 года назвал трех подозреваемых в убийстве: военного Андрея Антоненко, кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- После того как аудиозапись Макара попала в сеть и набрала огласки, украинское МВД признало, что имеет эти показания еще с декабря прошлого года.
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