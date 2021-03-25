Дело Семенченко – Шевченко: СБУ обнародовала новые доказательства
СБУ обнародовала новые доказательства по делу о незаконной продаже военных товаров из России. Говорится о деле Семена Семенченко и Евгения Шевченко.
Источник:СБУ
Соответствующую информацию обнародовали на специальном брифинге представители СБУ и Офиса Генерального прокурора. Это произошло 25 марта.
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Что говорят в СБУ
По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы являются бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".
Как сообщили в СБУ, на разоблачение незаконной схемы вышли благодаря слаженной работе по противодействию созданию незаконных военизированных формирований.
"Существование подобных организаций является угрозой для государства", – подчеркнул Олег Головаш, глава Главного управления СБУ в Киеве и области.
Новые доказательства по делу
СБУ предоставила аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок. Кроме этого, также обнародовали переписку фигурантов дела в телеграме.
Новые доказательства по делу Семенченко – Шевченко: смотрите видео СБУ
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