СБУ обнародовала новые доказательства по делу о незаконной продаже военных товаров из России. Говорится о деле Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

Соответствующую информацию обнародовали на специальном брифинге представители СБУ и Офиса Генерального прокурора. Это произошло 25 марта.

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Что говорят в СБУ

По версии следствия, организаторами и участниками этой схемы являются бывший народный депутат Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

Справка. Шевченко, а также Андрею Рогозе, уже сообщили о подозрении по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров.

Как сообщили в СБУ, на разоблачение незаконной схемы вышли благодаря слаженной работе по противодействию созданию незаконных военизированных формирований.

"Существование подобных организаций является угрозой для государства", – подчеркнул Олег Головаш, глава Главного управления СБУ в Киеве и области.

Новые доказательства по делу

СБУ предоставила аудиозапись разговоров одного из организаторов схемы незаконных поставок. Кроме этого, также обнародовали переписку фигурантов дела в телеграме.

Новые доказательства по делу Семенченко – Шевченко: смотрите видео СБУ