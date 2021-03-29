Дело Семенченко: СБУ задержала экс-командира батальона "Донбасс" Виногородского, – источник
Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела Семена Семенченко – бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виноградского (Гала). Сначала его, вероятно, вызвали на допрос.
Источник:фйесбук Юрия Хорта
В Печерском суде Киева 29 марта Виногородскому избирают меру пресечения. Об этом 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах.
Кстати Семенченко, которого накануне арестовали, оказался в больнице
Ранее о задержании Виногородского сообщили командир батальона ОУН Николай Коханивский и активист Юрий Хорт.
Хорт писал, что "Гала" вызвали на допрос утром. Кохановский около 15:00 отмечал, что суд еще не начался, однако возле здания собралось несколько человек, которые пришли поддержать Виноградского.
Дело Семенченко: что известно
- Подозреваемым избрали меры пресечения. Шевченко взяли под стражу до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен. Семенченко будут держать в СИЗО 2 месяца, но права внести залог он не будет иметь.
- Других фигурантов, в частности, Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко отправили под круглосуточный домашний арест.
- СБУ заявила, что прекратила деятельность так называемой "частной военной компании". В организации группировки подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.
- По информации СБУ, деятельность "ЧВК " была направлена на совершение тяжелых преступлений, в частности – против нацбезопасности Украины.
- Кстати, накануне Семенченко забрали в больницу, потому что ему стало плохо.
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