Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела Семена Семенченко – бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виноградского (Гала). Сначала его, вероятно, вызвали на допрос.

В Печерском суде Киева 29 марта Виногородскому избирают меру пресечения. Об этом 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах.

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Ранее о задержании Виногородского сообщили командир батальона ОУН Николай Коханивский и активист Юрий Хорт.

Хорт писал, что "Гала" вызвали на допрос утром. Кохановский около 15:00 отмечал, что суд еще не начался, однако возле здания собралось несколько человек, которые пришли поддержать Виноградского.

Дело Семенченко: что известно