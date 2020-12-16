Национальное антикоррупционное бюро настаивает на замене прокурора по делу "Роттердам+", однако офис Генерального прокурора саботирует их. Поэтому ведомство опубликовало перехваченный разговор топменеджера ДТЭК Рината Ахметова о назначении главы Минэнерго.

НАБУ готово передать дело в суд, но нынешний прокурор, несмотря на 6 обоснованных подозрений, закрывает его на финальной стадии расследования. Об этом ведомство заявило на своей странице в Фейсбуке.

Узнайте больше Почему закрыли дело "Роттердам+": прокурор утверждает о недостаточном количестве доказательств

Влияние компаний Ахметова на назначение во власти

Следствие по делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти.

Об этом говорится в презентации НАБУ, которую ведомство презентовало во время заседания парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.

В фрагменте перехваченного разговора топменеджера группы ДТЭК с иностранным лицом, в частности, говорится о том, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения... если за нее проголосуют – это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор Департамента электроэнергии", "она – моя последняя надежда".

Бюро располагает доказательствами о влиянии группы компаний Ахметова на кадровые назначения во власти / Фрагмент презентации НАБУ

Очевидно, что надлежащим образом представить обвинение в суде нынешний прокурор несостоятелен,

– говорится в заметке.

Доказательств хватит и на международные суды

Отмечается, что детективы НАБУ требуют, чтобы государство заменило нынешнего прокурора и обратилось в суд с гражданским иском для возврата украденных средств.

По их мнению, собранных следствием доказательств хватит не только на национальные суды, но и возникнет потребность в международных.

Что известно о формуле " Роттердам+"