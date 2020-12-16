Дело "Роттердам+": НАБУ заявило о предвзятости Генпрокуратуры
Национальное антикоррупционное бюро настаивает на замене прокурора по делу "Роттердам+", однако офис Генерального прокурора саботирует их. Поэтому ведомство опубликовало перехваченный разговор топменеджера ДТЭК Рината Ахметова о назначении главы Минэнерго.
НАБУ готово передать дело в суд, но нынешний прокурор, несмотря на 6 обоснованных подозрений, закрывает его на финальной стадии расследования. Об этом ведомство заявило на своей странице в Фейсбуке.
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Влияние компаний Ахметова на назначение во власти
Следствие по делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти.
Об этом говорится в презентации НАБУ, которую ведомство презентовало во время заседания парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.
В фрагменте перехваченного разговора топменеджера группы ДТЭК с иностранным лицом, в частности, говорится о том, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношения... если за нее проголосуют – это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор Департамента электроэнергии", "она – моя последняя надежда".
Бюро располагает доказательствами о влиянии группы компаний Ахметова на кадровые назначения во власти / Фрагмент презентации НАБУ
Очевидно, что надлежащим образом представить обвинение в суде нынешний прокурор несостоятелен,
– говорится в заметке.
Доказательств хватит и на международные суды
Отмечается, что детективы НАБУ требуют, чтобы государство заменило нынешнего прокурора и обратилось в суд с гражданским иском для возврата украденных средств.
По их мнению, собранных следствием доказательств хватит не только на национальные суды, но и возникнет потребность в международных.
Что известно о формуле " Роттердам+"
- Следствие установило, что частные теплогенерирующие компании в 2015 году оказывали давление на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
- Они требовали, чтобы в тарифы на электроэнергию для населения включили расходы на доставку и перевалку отечественного угля в Украину из портов Европы.
- Так компании хотели погасить свои кредиты.
- Следовательно, комиссия предусмотрела несуществующие расходы в Формуле, по которой рассчитался тариф для всей тепловой генерации.
- Через формулу "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.
- По меньшей мере 18,87 миллиарда гривен убытков получило государство в течение 2016 – 2017 годов.
- Из этой суммы 14,3 миллиарда гривен получили частные компании-инициаторы формулы.
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