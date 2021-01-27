Дело "Роттердам+": НАБУ обратилось к Венедиктовой относительно смены старшего группы прокуроров
Национальное антикоррупционное бюро в очередной раз призвало Генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу "Роттердам+".
Источник: НАБУ
По мнению представителей Бюро, такие меры помогут обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины.
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В НАБУ напомнили, что принадлежность доводов НАБУ о недопустимости выбранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержал исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук. Расследование по этому делу возобновилось 25 января.
В то же время в Бюро подчеркивают, что сменить старшего группы прокуроров может сейчас только руководство офиса Генерального прокурора.
Однако оно:
- избегает принятия решения относительно этого,
- не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора,
- и учитывая вышеуказанное делает невозможным проведение дальнейшего беспристрастного расследования.
Что этому предшествовало
- Недавно прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". В НАБУ заявили, что обжалуют это решение.
- В декабре 2020 года дело закрыл Антимонопольный комитет. Причина – недоказанность нарушения со стороны НКРЭКУ законодательства о защите экономической конкуренции. Говорится о расчете в 2016 – 2017 годах рыночной цены на электроэнергию (дело "Роттердам+").
- 2 декабря в НАБУ отмечали, что ОПУ отказывается сменить прокурора по делу "Роттердам+", несмотря на его "неоднократные попытки закрыть дело и сделать невозможным публичное судебное рассмотрение противоправных действий служебных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров".
- В Офисе на это ответили: после того, как прокурор принял решение о закрытии дела "Роттердам+", возник ряд вопросов по эффективности следствия.
- В августе 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, который руководит делом со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+". А в октябре Высший антикоррупционный суд ее возобновил.
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Дело "Роттердам +": коротко
- В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по формуле "Роттердам+". Его квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
- По результатам расследования удалось выяснить, что глава и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в январе – марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля.
- Так создали все условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.
- С 1 июля 2019 года методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию ("Роттердам+") прекратила свое существование.
- В конце августа 2020 года САП сняла все подозрения, которые выдвинули во время расследования дела "Роттердам+".
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