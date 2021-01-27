Что такое "Роттердам+"?

Это формула, с помощью которой определяли стоимость угля, как топлива для электростанций.

Теплогенерирующие компании в 2015 году оказали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы та включила в тариф за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украину из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в Формуле, которых просто не существовало.

Именно из-за "Роттердам+" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.