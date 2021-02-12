Государственное бюро расследований, вероятно, продолжает расследовать дело в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Она касается госизмены и сепаратизма.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос журналистов. К теме От Медведчука открещиваются соратники: Бойко и Мураев обиделись на олигарха Что сказали в Офисе генпрокурора Уголовное производство не закрывали. В деле никому не сообщали о подозрении. Дело Медведчука: что нужно знать Генпрокуратура открыла производство против Медведчука еще в феврале 2019 года.

Тогдашняя спикер генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что дело открыли по обращению народного депутата Андрея Тетерука из-за заявления Медведчука.

Последний на партийном съезде 29 января утверждал о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс", который будет иметь собственный парламент и правительство.

ОПЗЖ отреагировали на заявление нардепа, назвав его клеветой. Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применила санкции против соратника Медведчука нардепа Тараса Козака. Таким образом медведчуковские каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые фактически принадлежат Козаку, заблокировали.