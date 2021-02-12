Дело против Медведчука за сепаратизм и госизмену не закрывали, – СМИ
Государственное бюро расследований, вероятно, продолжает расследовать дело в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Она касается госизмены и сепаратизма.
Источник:Радио свобода
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос журналистов.
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Что сказали в Офисе генпрокурора
- Уголовное производство не закрывали.
- В деле никому не сообщали о подозрении.
Дело Медведчука: что нужно знать
- Генпрокуратура открыла производство против Медведчука еще в феврале 2019 года.
- Тогдашняя спикер генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что дело открыли по обращению народного депутата Андрея Тетерука из-за заявления Медведчука.
- Последний на партийном съезде 29 января утверждал о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс", который будет иметь собственный парламент и правительство.
- ОПЗЖ отреагировали на заявление нардепа, назвав его клеветой.
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