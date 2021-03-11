В прошлом году Россия открыла против главы Меджлиса Рефата Чубарова дело по массовым беспорядкам. Однако, те кого опросили оккупанты, отказались свидетельствовать против Чубарова.

Четверо потерпевших в зале нелегитимного так называемого Верховного суда России в Крыму, рассказали, что не имеют претензий к председателю Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом после заседания рассказал его адвокат Александр Осокин.

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Что сказали потерпевшие о Чубарове

Как рассказал защитник главы Меджлиса, двое потерпевших дали показания в пользу Чубарова.

Речь идет о том, что когда Чубаров подходил к местам, где наблюдалось напряжение, конфликты прекращались.

Один из пострадавших высказал предположение, что явно не Чубаров организовывал массовые беспорядки.

Свой вывод он аргументировал наблюдениям, когда Чубаров говорил по-русски – он призывал всех успокоиться, а когда говорил на крымскотатарском – толпа просто не реагировала, шумела и его не слушала.

В ходе заседания объявили показания свидетеля, который не присутствовал и место его пребывания неизвестно. Защита выставила против обнародования таких показаний.

Ничего конкретного в своих показаниях этот свидетель не указывал, не говорил, что все это организовал Чубаров, но некоторые фразы которые носят обвинительный тон – создают впечатление, что все это организовано какой-то преступной группировкой, спланированной,

– рассказал Александр Осокин.

Следующее заседание запланировано на 12 марта.

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