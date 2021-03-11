Дело против Чубарова: потерпевшие отказались выдвигать претензии
В прошлом году Россия открыла против главы Меджлиса Рефата Чубарова дело по массовым беспорядкам. Однако, те кого опросили оккупанты, отказались свидетельствовать против Чубарова.
Источник:"Крымский процесс"
Четверо потерпевших в зале нелегитимного так называемого Верховного суда России в Крыму, рассказали, что не имеют претензий к председателю Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом после заседания рассказал его адвокат Александр Осокин.
Тем временем Россия хочет захватить всю территорию Украины, – Чубаров
Что сказали потерпевшие о Чубарове
- Как рассказал защитник главы Меджлиса, двое потерпевших дали показания в пользу Чубарова.
- Речь идет о том, что когда Чубаров подходил к местам, где наблюдалось напряжение, конфликты прекращались.
- Один из пострадавших высказал предположение, что явно не Чубаров организовывал массовые беспорядки.
- Свой вывод он аргументировал наблюдениям, когда Чубаров говорил по-русски – он призывал всех успокоиться, а когда говорил на крымскотатарском – толпа просто не реагировала, шумела и его не слушала.
- В ходе заседания объявили показания свидетеля, который не присутствовал и место его пребывания неизвестно. Защита выставила против обнародования таких показаний.
Ничего конкретного в своих показаниях этот свидетель не указывал, не говорил, что все это организовал Чубаров, но некоторые фразы которые носят обвинительный тон – создают впечатление, что все это организовано какой-то преступной группировкой, спланированной,
– рассказал Александр Осокин.
Следующее заседание запланировано на 12 марта.
Что Чубарову вменяет Россия
- 31 марта 2020 года Следственный комитет России предъявил заочное обвинение Рефату Чубарову.
- Обвинили его в организации массовых беспорядков и публичных призывах, направленных на нарушение территориальной целостности России.
- Как утверждают оккупанты, 25 февраля 2014 года Чубаров с целью срыва внеочередного заседания сессии депутатов Верховного Совета Крыма поручил своему заместителю Ахтему Чийгоз организовать массовые беспорядки у здания парламента.
- В ответ украинская Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство против "оккупационных правоохранителей" из-за незаконного преследования Рефата Чубарова.
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