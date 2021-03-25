В четверг, 25 марта, НАБУ и САП направили в суд дело об убытках Службе внешней разведки. Говорится о сумме в размере 2,2 миллиона гривен.

Произошло это в период с августа по декабрь 2014 года. Актуально НАБУ открыло производство в отношении главы Верховного Суда Данишевской В обвинительном акте говорится о 3 людях. экс-заместителе главы Службы внешней разведки Украины – его обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением;

экс-чиновнике СВРУ – ему инкриминируют также злоупотребление властью или служебным положением;

исполняющем обязанности директора госпредприятия – кроме злоупотребления властью, его обвиняют в присвоении или растрате имущества. Детали дела Чиновники заключили договор на поставку оборудования с госпредприятием, которое не могло выполнить свою часть сделки. СВРУ внесла предоплату, однако никакого оборудования не получила.

Полученные деньги руководитель этого госпредприятия легализовал средствами компаний с признаками фиктивности.

Это привело к убыткам в размере 2,2 миллиона гривен.