НАБУ и САП направили в суд дело против экс-руководства Внешней разведки Украины
В четверг, 25 марта, НАБУ и САП направили в суд дело об убытках Службе внешней разведки. Говорится о сумме в размере 2,2 миллиона гривен.
Источник:НАБУ
Произошло это в период с августа по декабрь 2014 года.
Актуально НАБУ открыло производство в отношении главы Верховного Суда Данишевской
В обвинительном акте говорится о 3 людях.
- экс-заместителе главы Службы внешней разведки Украины – его обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением;
- экс-чиновнике СВРУ – ему инкриминируют также злоупотребление властью или служебным положением;
- исполняющем обязанности директора госпредприятия – кроме злоупотребления властью, его обвиняют в присвоении или растрате имущества.
Детали дела
- Чиновники заключили договор на поставку оборудования с госпредприятием, которое не могло выполнить свою часть сделки. СВРУ внесла предоплату, однако никакого оборудования не получила.
- Полученные деньги руководитель этого госпредприятия легализовал средствами компаний с признаками фиктивности.
- Это привело к убыткам в размере 2,2 миллиона гривен.
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