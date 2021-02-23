Экс-председателю правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным лицам банка сообщили о подозрениях. Говорится о растрате чужого имущества на сумму 136 миллионов гривен.

Дубилет занимал должность председателя правления председателя правления "Приватбанка" с 1997 года по 2016 год.

Актуально Бывшим руководителям "ПриватБанка" сообщили о подозрении

В чем подозревают Дубилета

По данным Офиса генпрокурора, в декабре 2016 года трое экс-руководителей банка, осознавая, что "Приватбанк" в ближайшее время признают неплатежеспособным и передадут под контроль государства, реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Они противоправно выплатили дополнительное вознаграждение в пользу связанной с банком страховой компании по имеющимся депозитным договорам с ней.

Для прикрытия растраты денег "Приватбанка", чиновники подделали решение задним числом.

Что известно об Александре Дубилете

Источник: Википедия

Дубилет родом из Днепра. Там он в 1984 году с отличием окончил металлургический институт по специальности "Экономика предприятия". Кроме того, экс-председатель правления "ПриватБанка" является доктором экономических наук.

После окончания вуза Дубилет работал экономистом, а затем мастером на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе. В 1988 году он стал коммерческим директором на предприятии по производству металлоконструкций.

Дубилет в "Приватбанке

Свою карьеру в "Приватбанке" Дубилет начал в 1992 году. Тогдашний председатель правления банка Сергей Тигипко был его одногруппником. Сначала Дубилет занимал должность руководителя валютного департамента. Через 2 года экономиста назначили первым заместителем председателя правления банка.

В должности председателя правления банка Дубилет работал в течение 19 лет.

Обратите внимание! В 2004 году Дубилета признали "Финансистом года". Тогда же он занял 74-е место в рейтинге самых влиятельных украинцев по версии журнала "Корреспондент".

Судебные иски Дубилета

В сентябре 2017 года он подал против "Приватбанка" и медиакомпании "Интерфакс-Украина" иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Все потому, что в июле действующий глава банка Александр Шлапак на пресс-конференции в центре "Интерфакс-Украина" заявил о причастности Дубилета к выдаче "Приватбанком" 36 фиктивных кредитов. В июне 2019 года Дубилет выиграл суд.

В течение декабря 2019 года – января 2020 года Дубилет и еще ряд должностных лиц "Приватбанка" подали 45 судебных исков за национализацию финучреждения. Тогда в экономиста было 2,7% акций банка.



Дубилет и одиозный Игорь Коломойский / Фото MY.ua

Экономист в политике

Заметим, в начале 2000-х годов Дубилет хотел попасть в политику. Он баллотировался депутатом в Днепропетровский областной совет, однако пролетел.

Личная жизнь Дубилета

В экономиста есть жена и 4 детей. Его сын Дмитрий Дубилет бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank, и экс-министр Кабмина.