Во время съемок скандального фильма "ДАУ. Дегенерация" могло иметь место издевательство над младенцами. Харьковские следователи закрыли уголовное производство по возможному факту пытки детей из приюта.

Источник: Нацполиция Харьковщины

Дело касалось нарушения прав и свобод детей, а также изготовления и распространения товаров, пропагандирующих культ насилия. Следователи никаких этих признаков не увидели.

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Заключение полиции

В сообщении говорится о том, что на основании неопровержимых доказательств, которые собрали во время досудебного расследования, сотрудники полиции сделали такой вывод: "В действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных правонарушений".

Отмечается, что следователи допросили всех причастных:

директора детского дома, воспитанники которого принимали участие в съемках;

медсестер, сопровождавших младенцев;

других работников заведения;

а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.

Следователи установили, что в фильме, распространенном в открытом доступе в интернете, не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Учитывая изложенное, вынесено постановление о закрытии уголовного производства,

– отметили в полиции.

Справка. Уголовные производства по фактам пыток правоохранители открыли 22 апреля, сразу после публикации в сети кадров из фильма. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло следственное управление Главного управления Нацполиции в области.

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