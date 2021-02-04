Дело о скандальном фильме "ДАУ", в котором заподозрили пытки детей, закрыли
Во время съемок скандального фильма "ДАУ. Дегенерация" могло иметь место издевательство над младенцами. Харьковские следователи закрыли уголовное производство по возможному факту пытки детей из приюта.
Источник: Нацполиция Харьковщины
Дело касалось нарушения прав и свобод детей, а также изготовления и распространения товаров, пропагандирующих культ насилия. Следователи никаких этих признаков не увидели.
Напомним Скандал с фильмом "ДАУ": прокуратура открыла дело
Заключение полиции
В сообщении говорится о том, что на основании неопровержимых доказательств, которые собрали во время досудебного расследования, сотрудники полиции сделали такой вывод: "В действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных правонарушений".
Отмечается, что следователи допросили всех причастных:
- директора детского дома, воспитанники которого принимали участие в съемках;
- медсестер, сопровождавших младенцев;
- других работников заведения;
- а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.
Следователи установили, что в фильме, распространенном в открытом доступе в интернете, не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Учитывая изложенное, вынесено постановление о закрытии уголовного производства,
– отметили в полиции.
Скандал с фильмом "ДАУ. Дегенерация": коротко
- "ДАУ" – фильм российского режиссера Ильи Хржановского. Он рассказывает о жизни Льва Ландау – советского физика, лауреата Нобелевской премии. Отдельные части фильма, в частности с детьми, снимали в Харькове.
- Для этого использовали настоящих детей из местного приюта. Как утверждают психологи и детский омбудсмен Николай Кулеба, фильм содержит явные признаки издевательств над младенцами.
- Из 13 смонтированных картин для российского проката выбрали только 10: 6 эпизодов получили разрешение на прокат от Министерства культуры, а 4 – нет, поскольку "содержали материалы, пропагандирующие порнографию".
- Представители компании, которая изготавливала фильм, заявили, что никакого влияния или действий на детей реквизитом или муляжными копиями научных и медицинских приборов не осуществляли. Мол, уже после съемок кадрам добавили максимально усиленную звуковую фонограмму, чтобы усилить восприятие.
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