Під час зйомок скандального фільму "ДАУ. Дегенерація" могло мати місце знущання над немовлятами. Харківські слідчі закрили кримінальне провадження за можливим фактом катування дітей із сиротинця.

Джерело: Нацполіція Харківщини

Справа стосувалася порушення прав і свобод дітей, а також виготовлення і розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства. Слідчі жодних цих ознак не побачили.

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Висновок поліції

У повідомленні мовиться про те, що на підставі беззаперечних доказів, які зібрали під час досудового розслідування, працівники поліції зробили такий висновок: "В діях осіб, які займалися організацією та проведенням зйомок фільму "Дау. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних правопорушень".

Зазначається, що слідчі допитали всіх причетних:

директора дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках;

медсестер, які супроводжували немовлят;

інших працівників закладу;

а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

Слідчі встановили, що у фільмі, розповсюдженому у відкритому доступі в інтернеті, не містяться твори, що пропагують культ насильства та жорстокості. Ураховуючи викладене, винесено постанову про закриття кримінального провадження,

– зазначили в поліції.

Довідка. Кримінальні провадження за фактами катування правоохоронці відкрили 22 квітня, одразу після публікації у мережі кадрів з фільму. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

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