Оперативники ФСБ России, которые, вероятно, пытались отравить Алексея Навального, могут быть причастны еще к ряду убийств. Подробности будут известны до середины января 2021 года.

В то же время имена конкретных пострадавших пока не называть. Об этом рассказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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Он отметил, что подробности относительно соответствующих ФСБшников планируют обнародовать "в ближайшие 2 недели".

Три реальных убитых и две попытки,

– сказал Грозев, чем анонсировал детали расследования по оперативников ФСБ.

Накануне он уже обнародовал данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок. По соответствующим лицам собрали сведения как о перемещении на поезде, так и на самолете, в частности указаны пункты отбытия и назначения.

Расследование отравления Навального: главное

14 декабря журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению Алексея Навального веществом группы "Новичок".

Сам оппозиционер 21 декабря обнародовала запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании.

Кудрявцев рассказал подробности покушения на оппозиционера. Однако ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Обратите внимание! Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетел из Томска в Москву. После экстренной посадки был госпитализирован, а впоследствии доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Больше об отравлении оппозиционера – читайте здесь.