Дело об отравлении Навального: в Bellingcat заявили о других жертвах группы ФСБ
Оперативники ФСБ России, которые, вероятно, пытались отравить Алексея Навального, могут быть причастны еще к ряду убийств. Подробности будут известны до середины января 2021 года.
В то же время имена конкретных пострадавших пока не называть. Об этом рассказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Он отметил, что подробности относительно соответствующих ФСБшников планируют обнародовать "в ближайшие 2 недели".
Три реальных убитых и две попытки,
– сказал Грозев, чем анонсировал детали расследования по оперативников ФСБ.
Накануне он уже обнародовал данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок. По соответствующим лицам собрали сведения как о перемещении на поезде, так и на самолете, в частности указаны пункты отбытия и назначения.
Расследование отравления Навального: главное
- 14 декабря журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению Алексея Навального веществом группы "Новичок".
- Сам оппозиционер 21 декабря обнародовала запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании.
- Кудрявцев рассказал подробности покушения на оппозиционера. Однако ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.
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