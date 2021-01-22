Дело об изнасиловании в Кагарлыке будут слушать в закрытом режиме: причина
Дело об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции будут слушать в закрытом режиме. Такое решение постановили в Обуховском суде Киевщины.
Адвокаты обвиняемых просили закрыть дело и вернуть обвинительный акт прокурору или назначить закрытые слушания. Все из-за того, что речь идет о сексуальных преступлениях. Об этом сообщает "Громадське".
Читайте также Переаттестации полицейских в Кагарлыке не было, некоторых повысили, – нардеп
В то же время прокуроры настаивали на открытом судебном слушании. Стоит отметить, что и потерпевшая Неля Погребицкая и ее адвокаты не были против открытых слушаний в суде. По словам женщины, она готова публично рассказать об инциденте.
В то же время адвокат Погребицкой считает такое решение суда необоснованным.
Если обвиняемым нечего скрывать и они уверены в своей невиновности, открытое судебное разбирательство наоборот может им помочь осветить ситуацию и их позицию,
– подчеркнула она.
К теме Появились интересные детали о судье, отпустившей подозреваемого в кагарлыкском изнасиловании
Как отметил прокурор Янис Симонов, из-за закрытого судебного разбирательства общество не увидит доказательства по делу. По словам прокуроров, они собрали результаты экспертиз, видео и информацию о нахождении обвиняемых.
Суд также продлил круглосуточный домашний арест экс-начальнику Кагарлыкского отделения полиции Сергею Панасенко и его подчиненному Ярославу Левандюку.
Изнасилование в Кагарлыке: коротко
- Двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области подозревают в избиении и изнасиловании женщины. Инцидент произошел 24 мая 2020 года.
- Женщину били, насиловали, одевали на нее противогаз, наручники и даже стреляли над ее головой из табельного оружия, чтобы запугать.
- Сначала подозрение выдвинули 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву и 29-летнему оперуполномоченному Сергею Сулиме. Впоследствии о подозрении сообщили еще двум правоохранителям.
- В декабре 2020 года Генпрокуратура направила дело в суд.
Поделиться новостью