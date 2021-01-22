Дело об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции будут слушать в закрытом режиме. Такое решение постановили в Обуховском суде Киевщины.

Адвокаты обвиняемых просили закрыть дело и вернуть обвинительный акт прокурору или назначить закрытые слушания. Все из-за того, что речь идет о сексуальных преступлениях. Об этом сообщает "Громадське".

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В то же время прокуроры настаивали на открытом судебном слушании. Стоит отметить, что и потерпевшая Неля Погребицкая и ее адвокаты не были против открытых слушаний в суде. По словам женщины, она готова публично рассказать об инциденте.

В то же время адвокат Погребицкой считает такое решение суда необоснованным.

Если обвиняемым нечего скрывать и они уверены в своей невиновности, открытое судебное разбирательство наоборот может им помочь осветить ситуацию и их позицию,

– подчеркнула она.

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Как отметил прокурор Янис Симонов, из-за закрытого судебного разбирательства общество не увидит доказательства по делу. По словам прокуроров, они собрали результаты экспертиз, видео и информацию о нахождении обвиняемых.

Суд также продлил круглосуточный домашний арест экс-начальнику Кагарлыкского отделения полиции Сергею Панасенко и его подчиненному Ярославу Левандюку.

Изнасилование в Кагарлыке: коротко