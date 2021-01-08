Авиакатастрофу МАУ в Иране 8 января 2020 года могут переквалифицировать в теракт. Сейчас идет следствие, и есть статья, по которой происходят процессуальные действия.

Однако дело может получить другую квалификацию. Об этом в эфире "Прямого" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает 24 канал.

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Рассказывая о компенсациях семьям погибших, Данилов использовал словосочетание "террористический акт". Тогда чиновника спросили о возможной переквалификации дела в статью о теракте.

Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы. Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию,

– заметил Данилов.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование дела о трагедии самолета МАУ происходит под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

В течение 2020 года провели больше 200 процессуальных и следственных действий.

Сейчас исследования находятся на этапе криминалистической экспертизы для установления причин и характера поражений самолета.



Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / Инфографика 24 канала