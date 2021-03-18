Дело ОАСК: НАБУ завершило расследование и открыло материалы
Правоохранители 17 марта завершили досудебное расследование в отношении возможных злоупотреблений судей Окружного административного суда Киева. В частности, главы Павла Вовка. Поэтому Национальное антикоррупционное бюро обнародовало материалы дела.
Источник:НАБУ
Следствие открыло материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Важно Дело Вовка могут закрыть: ВАКС отказал НАБУ в продолжении следствия
Что говорят в НАБУ
- Отметили, что 11 подозреваемых во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации. Их целью был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия. Поэтому судьи хотели создать искусственные препятствия в работе ведомств.
- По информации следствия, организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.
- Детективы НАБУ расследовали дело с июля 2020 года, когда материалы передали от Службы безопасности Украины.
Подозреваемые:
- председатель ОАСК;
- 2 заместителя председателя ОАСК;
- 4 судьи ОАСК;
- председатель Государственной судебной администрации Украины;
- 2 адвокаты;
- физическое лицо.
Что этому предшествовало
- Высший антикоррупционный суд остановил судопроизводство, пока Вовка ищут. Перед тем его снова не смогли найти, чтобы принудительно доставить в суд для избрания меры пресечения.
- Затем ВАКС отказал НАБУ в продолжении следствия. Хотя детективы бюро и прокуроры САП настаивали на необходимости его продолжения.
Злоупотребления в ОАСК, смотрите видео:
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