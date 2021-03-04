Нардепу Александру Юрченко сообщили об открытии материалов по делу о получении им взятки. Кроме этого, об этом сообщили и его посреднику в получении неправомерной выгоды.

Теперь оба фигуранта должны с ними ознакомиться. Заметим, что расследование уголовного производства продолжалось с августа 2020 года. В сентябре того же года Юрченко сообщили о подозрении.

Ранее В Киеве избили депутата, бывшего "слугу народа" Александра Юрченко

После того, как вокруг Юрченко вспыхнул коррупционный скандал, его исключили из президентской фракции "Слуга народа". Перед этим он написал заявление о выходе из нее по собственному желанию.

Что известно о деле Юрченко: основное

Юрченко подозревают в получении 13-тысячной взятки, а также в подстрекательстве к даче повторной взятки в особо крупном размере – 200 тысяч долларов.

В начале августа 2020 года детектив НАБУ "под прикрытием" передал посреднику первую часть взятки. Впоследствии соучастники планировали получить следующий транш.

По данным следствия, деньги предназначались для подкупа народных депутатов – членов комитета Верховной Рады. Деньги Юрченко должен был передать посредник.

Сначала политику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако впоследствии он вышел на свободу – под залог в размере 3 миллиона гривен.

Интересно! Юрченко отказался рассказывать, кто именно внес за него залог. Лишь уточнил, что это – "люди, неравнодушные к ситуации с экологией в Киевской области".

Помощник народного депутата Иван Фищенко, которого тоже подозревают во взяточничестве, также вышел из СИЗО после внесения залога в 1 миллион гривен.

НАБУ опубликовало видео, на котором передают часть взятки: