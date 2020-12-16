Мера пресечения в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака в который раз изменена на более мягкую. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) постановлением от 14 декабря смягчил меру пресечения Юрию Грымчаку. Об этом в фейсбуке написал адвокат Дмитрий Мельник.

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По его словам, меру пресечения Грымчаку изменили с домашнего ареста на личное обязательство. Впрочем, за границу он выехать не сможет, а также должен носить электронный браслет.

Юрий Грымчак и взятка в миллион долларов: что следует помнить о громком деле

14 августа 2019 правоохранители из НАБУ, прокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территории Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.

Задержанных заподозрили в вымогательстве взятки в миллион долларов, а, собственно, само задержание происходило во время передачи части денег – 480 000 долларов.

Впоследствии суд избрал Грымчаку меру пресечения – содержание в СИЗО 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 000 000 гривен.

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Пока шло следствие, прокуратура сняла с чиновника подозрение в мошенничестве, вместо этого предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием.

30 января 2020 Юрий Гримчак вышел из Лукьяновского СИЗО Киева под круглосуточный домашний арест. А с апреля 2020 он был уже лишь под ночным домашним арестом.

САП передала дело Юрия Грымчака в суд 22 мая 2020. Бывшему чиновнику грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.