Бывшие послы США, влиятельные военные и эксперты обратились к Украине с совместным заявлением. Они призывают пересмотреть решение по делу о сбитии боевиками Ил-76 в аэропорту Луганска в начале войны.

В частности, говорится о пересмотре наказания генерала Виктора Назарова. Об этом говорится в тексте заявления.

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По словам подписантов, судебное преследование генерала Назарова "не поощряет боевой дух и инициативу военных" во время войны. Такое расследование и криминализация решений боевого командующего – это "то, чему может радоваться только Россия".

Украина не должна наказывать военных командующих за принятие сложных решений в условиях большой неопределенности и при сложных обстоятельствах,

– говорится в обращении.

Что они предлагают

Они предлагают, чтобы Офис Президента, парламент, Верховный суд и Совет национальной безопасности и обороны рассмотрели этот вопрос на самом высоком уровне. А также пересмотрели его. Они также отметили стремление Украины в НАТО и влияние этого преследования.

К тому же рекомендуют, чтобы в дальнейшем суды над высокопоставленными военными чиновниками относительно решений на поле боя осуществлялись включительно военным судом.

В общем документ подписали 16 человек, среди которых:

генерал в отставке воздушных сил США Филипп Бридлав,

генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес,

бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк, Стефен Пайфер,

Александр Вершбоу – бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России.

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