Дело о сбитом Ил-76 на Донбассе: военные и экс-послы США обратились к Украине
Бывшие послы США, влиятельные военные и эксперты обратились к Украине с совместным заявлением. Они призывают пересмотреть решение по делу о сбитии боевиками Ил-76 в аэропорту Луганска в начале войны.
В частности, говорится о пересмотре наказания генерала Виктора Назарова. Об этом говорится в тексте заявления.
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По словам подписантов, судебное преследование генерала Назарова "не поощряет боевой дух и инициативу военных" во время войны. Такое расследование и криминализация решений боевого командующего – это "то, чему может радоваться только Россия".
Украина не должна наказывать военных командующих за принятие сложных решений в условиях большой неопределенности и при сложных обстоятельствах,
– говорится в обращении.
Что они предлагают
Они предлагают, чтобы Офис Президента, парламент, Верховный суд и Совет национальной безопасности и обороны рассмотрели этот вопрос на самом высоком уровне. А также пересмотрели его. Они также отметили стремление Украины в НАТО и влияние этого преследования.
К тому же рекомендуют, чтобы в дальнейшем суды над высокопоставленными военными чиновниками относительно решений на поле боя осуществлялись включительно военным судом.
В общем документ подписали 16 человек, среди которых:
- генерал в отставке воздушных сил США Филипп Бридлав,
- генералы США в отставке Уэсли Кларк и Бен Ходжес,
- бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Уильям Тейлор, Роман Попадюк, Стефен Пайфер,
- Александр Вершбоу – бывший заместитель генсека НАТО и экс-посол США в России.
Сбитие Ил-76 над Луганском: что известно
- Трагедия случилась в ночь на 14 июня 2014 года.
- Террористы подбили транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- В авиакатастрофе погибли 49 человек, в том числе 40 десантников из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
- Это стало крупнейшей с начала АТО и одновременной наибольшей потерей ВСУ за период ее независимости.
- Из-за трагедии Минобороны отстранило от своих обязанностей ряд военных. Среди них – заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова за то, что он решил направить Ил-76 в аэропорт Луганска, зная, что его регулярно обстреливают и что противник имеет в своем распоряжении переносные ракетные комплексы.
- Впоследствии суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал на апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор.
- СБУ установила причастность Кремля к сбитию самолета.
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