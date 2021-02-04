Этой ночью в областной инфекционной больнице Запорожья в результате возгорания погибли 4 человека. Пожар произошел на первом этаже в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где лечат больных COVID-19.

Источник: 24 канал

Есть несколько версий, почему произошел пожар. Но озвучивать их пока отказываются. Также не называют и виновных. Об этом рассказала корреспондент запорожского издания "Форпост" Марина Кропко.

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Дело – под контролем Авакова

По ее словам, на утро 4 февраля собственные источники сообщали журналистам о том, что в боксе, где находились люди и погибла врач, взорвался кислородный баллон.

Но уже на момент приезда главы министерства здравоохранения Максима Степанова в Запорожье, как рассказала журналистка, озвучивали другую версию. Сообщалось, что в боксе установили новое оборудование, оно было подключено к кислороду: но не к баллону, а к кислородной трассе.

Пока нет информации, по какой статье возбуждено уголовное производство. Но есть информация, что дело находится под личным контролем Арсена Авакова,

– отметила Кропко.

Что происходит на месте происшествия

Корреспондентка также отметила, что сейчас на месте происшествия работают следователи, они проводят экспертизы. В то же время больница продолжает функционировать, кроме того этажа, на котором есть реанимация.

Пожар в запорожской больнице: коротко