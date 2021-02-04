Дело может находиться лично у Авакова – журналистка о пожаре в запорожской больнице
Этой ночью в областной инфекционной больнице Запорожья в результате возгорания погибли 4 человека. Пожар произошел на первом этаже в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где лечат больных COVID-19.
Источник: 24 канал
Есть несколько версий, почему произошел пожар. Но озвучивать их пока отказываются. Также не называют и виновных. Об этом рассказала корреспондент запорожского издания "Форпост" Марина Кропко.
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Дело – под контролем Авакова
По ее словам, на утро 4 февраля собственные источники сообщали журналистам о том, что в боксе, где находились люди и погибла врач, взорвался кислородный баллон.
Но уже на момент приезда главы министерства здравоохранения Максима Степанова в Запорожье, как рассказала журналистка, озвучивали другую версию. Сообщалось, что в боксе установили новое оборудование, оно было подключено к кислороду: но не к баллону, а к кислородной трассе.
Пока нет информации, по какой статье возбуждено уголовное производство. Но есть информация, что дело находится под личным контролем Арсена Авакова,
– отметила Кропко.
Что происходит на месте происшествия
Корреспондентка также отметила, что сейчас на месте происшествия работают следователи, они проводят экспертизы. В то же время больница продолжает функционировать, кроме того этажа, на котором есть реанимация.
Пожар в запорожской больнице: коротко
- В ночь на 4 февраля в Запорожье горела инфекционная больница. Спасти не удалось 4 человек, еще 2 – пострадали. Из-за пожара возбудили уголовное дело.
- Во всей области из-за пожара объявили траур.
- Запорожье посетил Максим Степанов. Он анонсировал проведение проверок во всех больницах Украины.
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