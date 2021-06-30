На Полтавщине в деле о гибели 16-летней девушки выдвинули подозрение ее подруге

30 июня 2021 , 13:38
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Новости Полтавщины

В селе Бреусовка нашли мертвой 16-летнюю девушку. Ранее о подозрении сообщили ребятам, которые в тот вечер были в компании с погибшей. 25 июня подозрение выдвинули и 17-летней девушке.

Подругу жертвы обвиняют в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.

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В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка

В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка. Он уже сознался. Также подозрение выдвинули 20-летнему парню, который подстрекал к совершению преступления. Всем фигурантам дела инкриминируют оставление в опасности.

Коротко о смерти девушки-подростка на Полтавщине:

  • Тело девушки нашли 30 апреля на обочине дороги.
  • Согласно результатам экспертизы, девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.
  • Также погибшая была изнасилована.
  • Накануне девушка гостила у знакомых. В компании были 20-летний парень, еще двое 15-летних и 17-летняя девушка
Автор: Ірина Пундор