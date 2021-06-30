Подругу жертвы обвиняют в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.

К теме Смерть несовершеннолетней на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка

В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка

В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка. Он уже сознался. Также подозрение выдвинули 20-летнему парню, который подстрекал к совершению преступления. Всем фигурантам дела инкриминируют оставление в опасности.

Коротко о смерти девушки-подростка на Полтавщине: