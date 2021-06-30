Подругу жертвы обвиняют в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.
К теме Смерть несовершеннолетней на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка
В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка
В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка. Он уже сознался. Также подозрение выдвинули 20-летнему парню, который подстрекал к совершению преступления. Всем фигурантам дела инкриминируют оставление в опасности.
Коротко о смерти девушки-подростка на Полтавщине:
- Тело девушки нашли 30 апреля на обочине дороги.
- Согласно результатам экспертизы, девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.
- Также погибшая была изнасилована.
- Накануне девушка гостила у знакомых. В компании были 20-летний парень, еще двое 15-летних и 17-летняя девушка