Подругу жертвы обвиняют в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Об этом сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.

К теме Смерть несовершеннолетней на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка

В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка

В совершении изнасилования подозревают 15-летнего подростка. Он уже сознался. Также подозрение выдвинули 20-летнему парню, который подстрекал к совершению преступления. Всем фигурантам дела инкриминируют оставление в опасности.

Коротко о смерти девушки-подростка на Полтавщине:

  • Тело девушки нашли 30 апреля на обочине дороги.
  • Согласно результатам экспертизы, девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии.
  • Также погибшая была изнасилована.
  • Накануне девушка гостила у знакомых. В компании были 20-летний парень, еще двое 15-летних и 17-летняя девушка