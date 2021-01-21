Дело НАБУ о "Роттердам+" снова закрыли: что об этом известно
Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла уголовное производство, которое касается дела "Роттердам+". Зато Национальное антикоррупционное бюро назвало такие действия САП незаконными и пообещало обжаловать их в суде.
Прокурор САП Виталий Пономаренко 2 раз закрыл дело "Роттердам+". Об этом 21 января сообщили в твиттере НАБУ.
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Национальное антикоррупционное бюро обжалует это незаконное решение. Детали позже,
– говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам+" из-за отказа от жалобы.
Что этому предшествовало
- В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по формуле "Роттердам+". Его квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.
- По результатам расследования удалось выяснить, что глава и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в январе – марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ( "Роттердам+") обеспечили включение в нее необоснованные формулы, которые увеличивали стоимость угля.
- Так создали все условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.
- С 1 июля 2019 года методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию ("Роттердам+") прекратила свое существование.
- В конце августа 2020 года САП сняла все подозрения, которые выдвинули в ходе расследования дела "Роттердам+".
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