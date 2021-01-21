Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла уголовное производство, которое касается дела "Роттердам+". Зато Национальное антикоррупционное бюро назвало такие действия САП незаконными и пообещало обжаловать их в суде.

Прокурор САП Виталий Пономаренко 2 раз закрыл дело "Роттердам+". Об этом 21 января сообщили в твиттере НАБУ. Ранее Расчеты убытков от "Роттердам+": суд подтвердил законность действий НАБУ Национальное антикоррупционное бюро обжалует это незаконное решение. Детали позже,

– говорится в сообщении. Напомним, в ноябре 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам+" из-за отказа от жалобы. Что этому предшествовало В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по формуле "Роттердам+". Его квалифицировали по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

По результатам расследования удалось выяснить, что глава и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в январе – марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ( "Роттердам+") обеспечили включение в нее необоснованные формулы, которые увеличивали стоимость угля.

Так создали все условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С 1 июля 2019 года методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию ("Роттердам+") прекратила свое существование.

В конце августа 2020 года САП сняла все подозрения, которые выдвинули в ходе расследования дела "Роттердам+".