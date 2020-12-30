Шевченковский районный суд не смог избрать меру пресечения скандальному экс-нардепу-застройщику Максиму Микитасю. Его подозревают в заказе похищения человека.

Меру пресечения не смогли избрать из-за заявления об отводе следственного судьи, сообщает 24 канал.

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Защитники Максима Микитася убеждены, что автораспределение судей произошло с нарушением процедуры. Поэтому они и ходатайствовали об отводе судьи.

Еще одна из причин ходатайства – якобы несвоевременное уведомление подозреваемого о судебном заседании. Мол, Микитасю о нем сообщили за полчаса до начала, а закон предусматривает не менее чем за 3 часа.

Кроме того, адвокаты требовали материалы и документы по делу, но суд их не предоставил. Тогда они похлопотали об отводе судьи. Это заявление рассмотрят в 9 часов утра 31 декабря.

Коротко о деле Максима Микитася: