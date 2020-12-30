Экс-нардепу Микитасю не смогли выбрать меру пресечения из-за отвода судьи
Шевченковский районный суд не смог избрать меру пресечения скандальному экс-нардепу-застройщику Максиму Микитасю. Его подозревают в заказе похищения человека.
Меру пресечения не смогли избрать из-за заявления об отводе следственного судьи, сообщает 24 канал.
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Защитники Максима Микитася убеждены, что автораспределение судей произошло с нарушением процедуры. Поэтому они и ходатайствовали об отводе судьи.
Еще одна из причин ходатайства – якобы несвоевременное уведомление подозреваемого о судебном заседании. Мол, Микитасю о нем сообщили за полчаса до начала, а закон предусматривает не менее чем за 3 часа.
Кроме того, адвокаты требовали материалы и документы по делу, но суд их не предоставил. Тогда они похлопотали об отводе судьи. Это заявление рассмотрят в 9 часов утра 31 декабря.
Коротко о деле Максима Микитася:
- Максима Микитася подозревают в якобы заказе похищения человека. Впрочем, САП, НАБУ и часть активистов уверены: это дело является следствием другого дела бывшего нардепа – коррупционного.
- В нем Микитася подозревают в хищении имущества Национальной гвардии. Он дал показания против заместителя главы ОПУ Олега Татарова и заявил: тот тоже причастен к делу.
- Самого Татарова всячески прикрывают во власти, меняя подследственность по делу и отзывая ходатайство об аресте, а вот на Максима Микитася завели новое дело.
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