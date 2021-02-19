События, которые произошли на Майдане в феврале 2014 года стали темными страницами новейшей украинской истории. Противостояния между митингующими и силовиками продолжались до тех пор, пока тогдашний президент Виктор Янукович не сбежал в Россию. Тогда же невооруженных участников акции протеста расстреляли в центре города снайперы в черной форме.

Только с 18 по 21 февраля 2014 года погибли 78 митингующих, а их убийства до сих пор расследуются в судах. Впрочем, когда расследование завершится и накажут ли виновных – прогнозировать трудно. Дело Майдана насчитывает 89 уголовных производств, а потерпевшими являются 1 973 участника акций протеста и около 900 силовиков.

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Кого обвиняют в расстрелах на Майдане

В Государственном бюро расследований говорят, что с января прошлого года, когда в ГБР было создано подразделение по делам Майдана, следователи сообщили о подозрении 44 фигурантам дел и направили в суд 26 обвинительных актов касательно 37 человек.

Главные подозреваемые по этому делу – беркутовцы. Так, за время расследования этого дела о подозрении сообщили 26 бывшим сотрудникам "Беркута". Среди подозреваемых также командир спецроты и его заместитель.

Впрочем, известно, что еще в первый год после "революции достоинства" 21 бывший беркутовец покинул Украину и переехал в Россию. В России же, в свою очередь, отказывают в их экстрадиции и говорят, что они уже российские граждане.

В декабре 2019 года Украина во время обмена пленных, передала России пятерых бывших беркутовцев, которых обвиняли в убийстве 48 человек и в ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Тогда правозащитники негативно восприняли такое решение президента Владимира Зеленского. На что Зеленский ответил, что "отдал бы и 100 беркутовцев", чтобы вернуть живого украинского разведчика.



Наказать виновных за расстрелы на Институтской могут уже в 2021 году / Фото Getty Images

После обмена, рассмотрение дела в Святошинском райсуде Киева остановилось почти на год, но снова восстановилось в конце 2020 года. Это произошло после того, как в Украину вернулось двое из пяти подозреваемых, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Если бы не состоялся обмен, думаю, до конца 2020 года уже был бы приговор. Фактически, год был потерян,

– признает в комментарии ВВС News Украина адвокат семей "Небесной сотни" Павел Дикань.

Адвокаты беркутовцев утверждают, что трое других их подзащитных – Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко – также хотят вернуться в Киев, но опасаются повторного ареста. Также адвокаты говорят, что правоохранители тоже стали жертвами тех событий и пытаются в суде получить доказательства вооруженного противодействия со стороны демонстрантов.

Кроме беркутовцев есть и другие подозреваемые. Так, с начала 2020 года суды вынесли приговоры об уголовной ответственности для 34 человек, которые совершали преступления против Революции Достоинства. В основном новые уголовные производства касаются не беркутовцев, а прокуроров и следователей, которые безосновательно ходатайствовали об арестах майдановцев.

В Государственном бюро расследований сообщили, что в настоящее время расследуют 80 дел, связанных с преступлениями против мирных протестов. Из них 3 уголовных производства касаются убийств протестующих. Заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский говорит, что в совокупности за все время расследования дел Майдана к ответственности привлечены 309 фигурантов.

Кроме этого, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января 2020 года установил, что органы власти умышленно применяли жестокость во времена Майдана и что государство было ответственно за убийство одного из протестующих. Судьи постановили, что было неоднократно нарушено статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 11 (свобода собраний и объединения) Европейской конвенции по правам человека.

Суд постановил, что Украина должна выплатить некоторым заявителям различные суммы в качестве возмещения имущественного и морального вреда, а также расходов и издержек.



Хронология событий евромайдана / Инфографика 24 канала

Что сейчас с "Делом Майдана"

В мониторинговой миссии ООН по правам человека неоднократно заявляли об отсутствии заметного прогресса в расследовании событий в центре Киева во время Революции достоинства. Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, отметила в своем блоге на НВ, что в Украине есть человеческий потенциал для завершения этих дел, но не хватает политической воли, чтобы это сделать.

Она добавила, что в некоторых делах генеральные прокуроры могли пренебрегать принципом верховенства права и действовать предвзято. В частности, в ряде дел мы видели отстранения прокуроров от ведения громких дел генеральным прокурором, вероятно, по политическим мотивам. Например, в декабре 2019 года, тогдашний генеральный прокурор заменил группу прокуроров после того, как они отказались поддерживать изменение меры пресечения для пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 января 2014 года.

Это было нужно для их перевозки на территорию, контролируемую самопровозглашёнными "республиками" в рамках процесса "одновременного освобождения", который координируется на политическом уровне. Как и ожидалось, новая группа прокуроров не стала возражать против отмены мер для обвиняемых и их перевода на территорию за пределами доступа украинского правосудия,

– говорит Матильда Богнер.

Матильда Богнер отметила, что, несмотря на локдаун и общее замедление уголовных производств в 2020 году, мы наблюдали прогресс в некоторых делах. Например, двое так называемых "титушок" были задержаны и обвинены в похищении и убийстве Юрия Вербицкого, одного из первых убитых протестующих.

В другом деле, журналистка, которая принимала активное участие в протестах, была обвинена в умышленном убийстве Владимира Захарова, единого лица, погибшего во время протестов, не принимая в них участия. Эта смерть была одной из немногих, где в силу обстоятельств смерти (он умер из-за отравления угарным газом, когда был подожжен офис Партии регионов) более шести лет ее не ставили в вину конкретному преступнику.



В 2020 году следователи активизировали ход расследования дел Майдана / Фото Getty Images

Семь лет – это долго: некоторые жертвы милицейского насилия умерли, родственники убитых теряют веру в систему правосудия, память свидетелей о событиях угасает, а общество устает и теряет интерес к этим делам. В это время Верховная Рада Украины должна внести соответствующие изменения в Уголовный процессуальный кодекс для разблокирования процедуры заочного преследования беглецов, обеспечив при этом возможность их дальнейшей экстрадиции,

– пишет Богнер.

По информации ВВС News Украина, и адвокаты подозреваемых, и обвинители прогнозируют, что судебный процесс продлится до конца весны, а судебного приговора следует ожидать летом. Однако защитники семей "Небесной сотни" считают, что это слишком оптимистичный прогноз. В то же время руководитель Генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова заявила, что приговор появится "до конца 2021 года".

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Венедиктова говорит, что в 2020 году следователи значительно активизировали ход расследования дел Майдана.

В прошлом году мы значительно активизировали следствие в этих процессах. Во время процессуального руководства прокуроров сообщено о подозрении 42 лицам – это втрое больше, чем в 2019 году. Среди них 24 работника органов внутренних дел, трое прокуроров, пятеро судей, десять гражданских лиц,

– отметила Венедиктова.

Она добавила, что по результатам рассмотрения ходатайств прокуроров профильного Департамента, на протяжении последнего года следственным судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 31 подозреваемого, из которых 25 – бывшие правоохранители, 4 – бывшие чиновники, 2 – гражданские лица. Эти гражданские, кстати, подозреваемые в убийстве правоохранителей и покушении на убийство военного.

Также в Верховной Раде недавно приняли в первом чтении закон, предусматривающий возможность заочного осуждения тех, кто находится в других странах или на временно оккупированных территориях Украины. Если закон примут окончательно, то заочные судебные процессы будут возможны без объявления этих лиц в международный или межгосударственный розыск. Поэтому те подозреваемые, которые бежали в Россию (вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем), могут просто заочно получить приговоры.

Что такое дело Майдана