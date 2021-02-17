Дело луцкого террориста Кривоша передали в суд: детали
Максим Кривош, который 21 июля 2020 года захватил автобус в Луцке, предстанет перед судом. Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве.
Источник:Офис генпрокурора
Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо луцького терориста. Йому інкримінують 7 статтей Кримінального кодексу України.
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