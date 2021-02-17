Максим Кривош, который 21 июля 2020 года захватил автобус в Луцке, предстанет перед судом. Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении луцкого террориста. Ему инкриминируют 7 статей Уголовного кодекса Украины.

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Следствие установило, что мужчина в центре Луцка захватил в заложники 13 человек – водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их в течение 12 часов.

Злоумышленник имел при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства.

Максиму Кривошу инкриминируют:

захват и удержание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий;

совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;

принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;

незаконное завладение транспортным средством;

покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло управление СБУ в Волынской области", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

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