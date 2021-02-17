Дело луцкого террориста Кривоша передали в суд: детали
Максим Кривош, который 21 июля 2020 года захватил автобус в Луцке, предстанет перед судом. Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве.
Источник:Офис генпрокурора
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении луцкого террориста. Ему инкриминируют 7 статей Уголовного кодекса Украины.
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Следствие установило, что мужчина в центре Луцка захватил в заложники 13 человек – водителя и пассажиров рейсового автобуса, среди которых был несовершеннолетний, и удерживал их в течение 12 часов.
Злоумышленник имел при себе автомат Калашникова, боеприпасы и взрывные устройства.
Максиму Кривошу инкриминируют:
- захват и удержание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий;
- совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;
- принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;
- незаконное завладение транспортным средством;
- покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло управление СБУ в Волынской области", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
Захват заложников в Луцке: что известно
- 21 июля Максим Кривош в Луцке захватил автобус с 13 людьми. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет взрывчатку и автомат.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание, что они – "террористы в законе". А президент должен записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне". Глава государства выполнил требование Кривоша, но впоследствии удалил ролик.
- Вечером всех заложников освободили, а 23 июля суд взял под стражу террориста.
- В ноябре Максима Кривоша поместили в Львовскую областную психиатрическую больницу.
- Однако впоследствии появилась информация, что психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
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