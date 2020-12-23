Дело об обвинении экс-министра Кожары в убийстве: расследование завершили
Следователи завершили досудебное расследование по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, обвиненный в котором – экс-глава МИД Леонид Кожара. Обвинительный акт передали в суд.
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Обвинительный акт утвердили по факту умышленного убийства. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
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Как выяснили следователи, в феврале 2020 года Кожара, его жена и Старицкий вместе употребляли алкоголь. Посиделки переросли в ссору и драку. Впоследствии Кожара ударил бизнесмена пистолетом по затылку и выстрелил ему в голову.
Коротко о деле об убийстве Сергея Старицкого
- Сергей Старицкий был убит 22 февраля 2020 года в доме Леонида Кожары. Сначала дело квалифицировали как самоубийство, однако впоследствии изменили квалификацию на умышленное убийство.
- Стреляли в бизнесмена из оружия, зарегистрированного на бывшего главу МИД.
- В марте подозрение в убийстве вручили экс-чиновнику. В апреле – его жене – Марине Козерод.
- Женщина пыталась взять вину на себя и объясняла трагедию случайностью.
- Сейчас Кожара находится под стражей.
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