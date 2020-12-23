Следователи завершили досудебное расследование по делу об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, обвиненный в котором – экс-глава МИД Леонид Кожара. Обвинительный акт передали в суд.

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Обвинительный акт утвердили по факту умышленного убийства. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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Как выяснили следователи, в феврале 2020 года Кожара, его жена и Старицкий вместе употребляли алкоголь. Посиделки переросли в ссору и драку. Впоследствии Кожара ударил бизнесмена пистолетом по затылку и выстрелил ему в голову.

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