Дело задержанной ветеранки Котеленец: глава Минветеранов Лапутина хочет взять ее на поруки
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила о готовности взять на поруки ветеранку Викторию Котеленец (позывной "Фортуна"). Также чиновница предложила ввести институт ветеранского омбудсмена.
Источник: Юлия Лапутина
По ее словам, Минветеранов считает, что те, кто защищал и защищает Украину, нуждаются в защите, эффективной правовой поддержки и помощи. Об этом Лапутина написала в фейсбуке.
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Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец,
– заявила она.
На чем еще акцентировала Лапутина
Министерка подчеркнула: с началом российской вооруженной агрессии количество случаев, когда защитники попадают в острые ситуации и требуют юридической защиты, все время растет. Но в государстве не хватает системных механизмов в отношении людей, которые защитили Украину и имеют в сердце повышенное чувство справедливости и достоинства.
Сейчас, кроме общественного давления и применения такого гуманного пресечения как поручительство в суде, другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически, общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения,
– подчеркнула Лапутина.
Учитывая вышеизложенное она акцентирует внимание на чрезвычайной актуальности создания института Ветеранских Омбудсмена.
"Защита защитников и защитниц Украины – это бесспорный, базовый принцип европейского государства", – констатировала руководительница Минветеранов.
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Кто такая Виктория Котеленец и главное о ее задержании
- Она – военнослужащая, ветеранка Антитеррористической операции с позывным "Фортуна".
- Ее мать – волонтер. А муж – лейтенант украинских Вооруженных сил.
- 19 января Виктория приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий. Такой статус ей предоставили еще 3 декабря.
- Но женщину задержали полицейские по подозрению в конвоировании украинских пленных в 2014 году на "параде" в Донецке.
- Основанием стали "фотографии, которые это доказывают".
- По словам военнослужащей Елены Белозерской, Котеленец летом 2014 имела темную короткую прическу, которая за месяц не могла отрасти в длинные белые волосы.
- Интересно, что обвинения в сторону Виктории Котеленец впервые появились в 2015 году – из-за фото, на котором похожая по чертам лица женщина конвоирует украинских пленных в "ДНР" в 2014 году. После этого женщину неоднократно допрашивали в СБУ.
- Сейчас Котеленец находится под стражей. 3 февраля Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение жалобы на меру пресечения.
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