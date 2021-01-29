Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила о готовности взять на поруки ветеранку Викторию Котеленец (позывной "Фортуна"). Также чиновница предложила ввести институт ветеранского омбудсмена.

Источник: Юлия Лапутина

По ее словам, Минветеранов считает, что те, кто защищал и защищает Украину, нуждаются в защите, эффективной правовой поддержки и помощи. Об этом Лапутина написала в фейсбуке.

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Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец,

– заявила она.

На чем еще акцентировала Лапутина

Министерка подчеркнула: с началом российской вооруженной агрессии количество случаев, когда защитники попадают в острые ситуации и требуют юридической защиты, все время растет. Но в государстве не хватает системных механизмов в отношении людей, которые защитили Украину и имеют в сердце повышенное чувство справедливости и достоинства.

Сейчас, кроме общественного давления и применения такого гуманного пресечения как поручительство в суде, другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически, общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения,

– подчеркнула Лапутина.

Учитывая вышеизложенное она акцентирует внимание на чрезвычайной актуальности создания института Ветеранских Омбудсмена.

"Защита защитников и защитниц Украины – это бесспорный, базовый принцип европейского государства", – констатировала руководительница Минветеранов.

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