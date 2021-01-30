Следователи территориального управления ГБР завершили досудебное расследование касательно завладения чужим имуществом работниками Криворожского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.Речь идет о завладении украшениями путем злоупотребления служебным положением.

Источник: ГБР

По заключению экспертизы – рыночная стоимость драгоценностей составляет более 130 тысяч гривен.

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Детали следствия

Следствие установило, что, расследуя похищение золотых украшений из квартиры жительницы Кривого Рога, двое правоохранителей в мае 2019 года задержали мужчину, который часть похищенного уже успел сбыть.

Впоследствии работники полиции нашли украшения, однако не вернули хозяйке. Вместо этого – задержанному мужчине предложили сбыть все золото их знакомому "валютчику", а деньги поделить на троих.

После реализации золотых украшений мужчина своей части средств не получил, а стал подозреваемым в краже,

– говорится в сообщении прессслужбы ГБР.

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. В то же время в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы, согласно которым работники отдела полиции изымали вещественные доказательства.

Двух правоохранителей обвиняют в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенному по предварительному сговору.

Обратите внимание! Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.