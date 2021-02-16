Запросы о правовой помощи в деле сбития самолета рейса PS752 в Тегеране выполняют месяцами. Пока нет существенного продвижения в диалоге с Ираном, а также есть трудности с передачей соответствующих материалов из Канады.

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов объяснил, что расследование сбития самолета рейса PS752 в Тегеране нельзя назвать скоординированным.

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Мамедов рассказал, что украинско-иранские отношения в вопросе сбития самолета движутся в рамках технического расследования. В то же время в уголовном процессе после октябрьских переговоров Украина еще не получила ответа на запросы о правовой помощи, добавил он.

По большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной,

– сообщил Гюндуз Мамедов.

В то же время он отметил, что был подан запрос передать Украине файл с записями переговоров экипажа, а также записи магнитофона из боевой машины, из которой были сделаны выстрелы. Однако – Иран молчит, добавил заместитель генпрокурора.

Обратите внимание! По информации Гюндуза Мамедова, украинские прокуроры в постоянном "коннекте" с Канадой, однако это мало способствует оперативному исполнению запросов о правовой помощи на территории Канады и передачу материалов в Украину.

Сбитие самолета МАУ в Иране: главное

Авиакатастрофа с самолетом МАУ, который вылетел из Тегерана в Киев, произошла 8 января 2020 года – борт пробыл в небе всего 6 минут. Все 176 человек на борту погибли, среди них – 11 украинцев.

Сначала в Иране заявляли о технической неисправности самолета, на третий день страна признала, что в него попали ракетой.



Подробно об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала