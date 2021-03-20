Дело "Приватбанка" до сих пор расследуют, хотя прошло уже много лет. Более того, даже президент Украины уже поменялся. Интересно, что во времена 5 президента Петра Порошенко дело тормозили – настоящий парадокс.

Такое мнение в своем блоге "Право на правду" высказал журналист Дмитрий Гнап. Он отметил, что в связях с олигархом Игорем Коломойским обвиняли именно президента Владимира Зеленского, но тормозили дело – во времена Порошенко.

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По словам Гнапа, Порошенко публично делал вид, будто Коломойский – его самый большой враг. Однако на самом деле было не так.

Зато за кулисами, через своего ставленника генпрокурора Юрия Луценко, вполне плодотворно с Коломойским договаривался,

– отметил Гнап.

"Генпрокурор Луценко, как обнаружили очевидцы, приятно проводил время с олигархом Коломойским в Амстердаме. Помните, как украинский студент случайно увидел и сфотографировался с ними обоими в местном ресторане?" – вспомнил журналист.

"Право на правду" за 20 марта 2021: смотрите видео

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