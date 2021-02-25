Дела против сына Байдена: Венедиктова объяснила, может ли Украина их восстановить
Украинские правоохранители не будут возобновлять расследование закрытых дел, фигурантом которых был Хантер Байден, сын президента США. В Офисе генпрокурора эти вопросы считают геополитическими.
Источник:The Independent
Такое мнение высказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Кроме этого, она обратила внимание на то, что Украина не была вовлечена в американские выборы, и это – хорошо.
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По ее словам, расследование Байдена начали из-за наличия соответствующих заявлений. Однако вопрос заключался не в уголовной юридической системе. Зато за этим стояла геополитика.
Уголовные производства, в которых фигурировал Байден-младший, рассмотрели прокуроры. Они выполнили свою работу. Я не вижу оснований сейчас начинать это снова,
– подчеркнула она.
Генпрокурор также высказалась касательно расследований доходов Байдена в Китае и в Украине. Она заявила, что не владеет информацией по официальным каналам и знает, что будет в будущем.
"Если будет развитие какой-то ситуации, поведение Украины не будет отличаться от того, каким оно было перед выборами в США, когда в последний раз поднимали этот вопрос", – заверила Венедиктова.
Что связывает сына Байдена и Украину
- В 2014 – 2019 годах Хантер Байден входил в руководство газовой компании Burisma. Ею владел Николай Злочевский, соратник Януковича.
- Украина расследовала дело в отношении компании. На Злочевского подали в розыск из-за незаконно полученого разрешения на добычу газа.
- Когда в 2017 году тогдашний генпрокурор Виктор Шокин ушел в отставку, антикоррупционное дело по Burisma закрыли.
- В 2020 году Трамп якобы требовал от Зеленского возобновить расследование по нему в обмен на финансовую помощь Украине.
- Стенограмма разговоров политиков показывает, что Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
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