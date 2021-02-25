Украинские правоохранители не будут возобновлять расследование закрытых дел, фигурантом которых был Хантер Байден, сын президента США. В Офисе генпрокурора эти вопросы считают геополитическими.

Такое мнение высказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Кроме этого, она обратила внимание на то, что Украина не была вовлечена в американские выборы, и это – хорошо.

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По ее словам, расследование Байдена начали из-за наличия соответствующих заявлений. Однако вопрос заключался не в уголовной юридической системе. Зато за этим стояла геополитика.

Уголовные производства, в которых фигурировал Байден-младший, рассмотрели прокуроры. Они выполнили свою работу. Я не вижу оснований сейчас начинать это снова,

– подчеркнула она.

Генпрокурор также высказалась касательно расследований доходов Байдена в Китае и в Украине. Она заявила, что не владеет информацией по официальным каналам и знает, что будет в будущем.

"Если будет развитие какой-то ситуации, поведение Украины не будет отличаться от того, каким оно было перед выборами в США, когда в последний раз поднимали этот вопрос", – заверила Венедиктова.

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