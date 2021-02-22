Дела против Януковича годами сливались в больших масштабах, – юрист
Препятствия следствию по делам против беглого президента Виктора Януковича годами создавались на разных уровнях. Ведь в Украине до сих пор элементарные нормы для заочного осуждения и избрания мер пресечения являются абсолютно несовершенными.
Источник:24 канал
Об этом рассказала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань. И отметила, ключевой причиной отсутствия приговоров являются проблемы с расследованиями, которые создавались в делах против Януковича.
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Она отметила, бывший президент фигурирует фактически во всех коррупционных схемах тех времен, ведь известно, что коррупционные активы "стекались" в его семью.
Юрист подчеркнула, что только в 2019 году, после более 5 лет расследования, ряд дел передали в Национальное антикоррупционное бюро.
"Однако в течение 5 лет расследований дела сливались в больших масштабах", – прокомментировала она.
Почему до сих пор нет приговоров по делам против Януковича и его окружения
По ее словам, юристки "Центра противодействия коррупции" интересовались делами против Януковича. В частности тем, почему до сих пор нет подозрений.
Оказалось, что во многих делах и отношении Януковича и его соратников:
- нет достаточных доказательств;
- созданы процессуальные проблемы в документах. Например, следствию в НАБУ не передали всех доказательств;
- есть какие-то нарушения, в частности, когда не те лица подписали документы.
Однако Елена Щербан отметила, доказать вину Януковича и его окружения возможно, правда, не во всех делах. Ведь есть те, которые касаются его соратников, и уже окончательно слиты
Например, дело по завладению "Межигорьем" еще имеет шанс. Впрочем те, что касаются Раисы Богатыревой, потеряны. Ведь относительно ключевых схем, которые происходили в Минздраве, ей подозрение так и не было предъявлено.
– пояснила юристка.
Она вспомнила, что экс-регионалке было объявлено подозрение только в одном деле, которое оказалось фейковым. В Антикоррупционном суде после получения документа поняли, что доказательств нет, поэтому признали подозрение необоснованным.
Раиса Богатырева / Фото LIGA.net
Как следствие, с денег Богатыревой сняли арест и вернули тот залог, который был внесен, когда ее брали под стражу.
"Остается надеяться, что следователям НАБУ удастся в остатках томов найти те, которые приведут к приговорам", – подытожила Елена Щербан.
Что известно о Раисе Богатыревой?
- Бывшая депутат от "Партии Регионов". Во времена беглого президента Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Азарова.
- С октября 2014 года Генеральная прокуратура объявила Богатыреву в розыск. 20 марта 2015 Печерский суд Киева заочно арестовал экс-министра
- Ее подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Речь идет о 342 миллионах гривен во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
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