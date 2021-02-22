Препятствия следствию по делам против беглого президента Виктора Януковича годами создавались на разных уровнях. Ведь в Украине до сих пор элементарные нормы для заочного осуждения и избрания мер пресечения являются абсолютно несовершенными.

Об этом рассказала юрист "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань. И отметила, ключевой причиной отсутствия приговоров являются проблемы с расследованиями, которые создавались в делах против Януковича.

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Она отметила, бывший президент фигурирует фактически во всех коррупционных схемах тех времен, ведь известно, что коррупционные активы "стекались" в его семью.

Юрист подчеркнула, что только в 2019 году, после более 5 лет расследования, ряд дел передали в Национальное антикоррупционное бюро.

"Однако в течение 5 лет расследований дела сливались в больших масштабах", – прокомментировала она.

Обратите внимание! Сегодня, 22 февраля, – годовщина бегства Януковича в Россию. В 2014 году четвертый президент покинул Украину. Правоохранители возбудили ряд уголовных дел против него. Экс-президента подозревают в завладении резиденцией в Межигорье, землей в Сухолучье, получении взятки под видом авторского вознаграждения, создании преступной организации, а также в причастности к смерти активистов на Майдане.

Почему до сих пор нет приговоров по делам против Януковича и его окружения

По ее словам, юристки "Центра противодействия коррупции" интересовались делами против Януковича. В частности тем, почему до сих пор нет подозрений.

Оказалось, что во многих делах и отношении Януковича и его соратников:

нет достаточных доказательств;

созданы процессуальные проблемы в документах. Например, следствию в НАБУ не передали всех доказательств;

есть какие-то нарушения, в частности, когда не те лица подписали документы.

Однако Елена Щербан отметила, доказать вину Януковича и его окружения возможно, правда, не во всех делах. Ведь есть те, которые касаются его соратников, и уже окончательно слиты

Например, дело по завладению "Межигорьем" еще имеет шанс. Впрочем те, что касаются Раисы Богатыревой, потеряны. Ведь относительно ключевых схем, которые происходили в Минздраве, ей подозрение так и не было предъявлено.

– пояснила юристка.

Она вспомнила, что экс-регионалке было объявлено подозрение только в одном деле, которое оказалось фейковым. В Антикоррупционном суде после получения документа поняли, что доказательств нет, поэтому признали подозрение необоснованным.