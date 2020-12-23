Суд разрешил провести досудебное специальное расследование в отношении бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко. Вероятно, экс-чиновник причастен к преступлениям против Майдана.

Так, Печерский районный суд Киева дал разрешение на спецрасследование. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Суд удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований в отношении экс-главы СБУ даже в его отсутствие. Все потому, что Якименко скрывается от следствия.

Якименко и дела Майдана

Суд разрешил провести расследование по делу, в котором фигурируют бывший президент, глава СБУ и его заместитель, министр внутренних дел и другие должностные лица. Их подозревают в препятствовании митингам и превышении полномочий, что привело к тяжелым последствиям. В частности, к убийствам и телесным повреждениям.

Якименко возглавлял СБУ с января 2013 года по февраль 2014. К слову, Верховная Рада обращалась к международному трибуналу, чтобы привлечь к уголовной ответственности некоторых эск-чиновников времен Майдана, в частности, Якименко.

Бывшего чиновника также подозревают в государственной измене и шпионаже в пользу России. Кстати, пока мужчина там и живет.

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